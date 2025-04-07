Депутат Госдумы предложил Орбана на соискание премии мира имени Толстого
Депутат Наумов предложил Орбана на соискание премии мира имени Толстого
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил рассмотреть кандидатуру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Европарламента выдвинули американского экономиста, главу Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы. Авторами заявки выступили в том числе представитель Словакии Любош Блага, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь.
"На мой взгляд, за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы можно также рассмотреть и другую кандидатуру на соискание Международной премии мира имени Л.Н. Толстого - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - сказано в обращении на имя председателя жюри премии, гендиректора Большого театра, худрука - директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Наумов отметил, что с самого начала украинского конфликта венгерское правительство во главе с Орбаном придерживается миролюбивой повестки, резко контрастирующей с единой позицией Европейского союза.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
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