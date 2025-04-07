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Депутат Госдумы предложил Орбана на соискание премии мира имени Толстого - РИА Новости, 07.04.2025
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00:05 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009714047.html
Депутат Госдумы предложил Орбана на соискание премии мира имени Толстого
Депутат Госдумы предложил Орбана на соискание премии мира имени Толстого - РИА Новости, 07.04.2025
Депутат Госдумы предложил Орбана на соискание премии мира имени Толстого
Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил рассмотреть кандидатуру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на соискание Международной премии мира имени... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T00:05:00+03:00
2025-04-07T00:05:00+03:00
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станислав наумов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил рассмотреть кандидатуру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Европарламента выдвинули американского экономиста, главу Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы. Авторами заявки выступили в том числе представитель Словакии Любош Блага, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь. "На мой взгляд, за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы можно также рассмотреть и другую кандидатуру на соискание Международной премии мира имени Л.Н. Толстого - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - сказано в обращении на имя председателя жюри премии, гендиректора Большого театра, худрука - директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Наумов отметил, что с самого начала украинского конфликта венгерское правительство во главе с Орбаном придерживается миролюбивой повестки, резко контрастирующей с единой позицией Европейского союза. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
https://ria.ru/20250404/vengrija-2009303350.html
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словакия, чехия, венгрия, лев толстой (писатель), виктор орбан, станислав наумов, госдума рф, европарламент, колумбийский университет
Словакия, Чехия, Венгрия, Лев Толстой (писатель), Виктор Орбан, Станислав Наумов, Госдума РФ, Европарламент, Колумбийский университет
Депутат Госдумы предложил Орбана на соискание премии мира имени Толстого

Депутат Наумов предложил Орбана на соискание премии мира имени Толстого

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил рассмотреть кандидатуру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Европарламента выдвинули американского экономиста, главу Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы. Авторами заявки выступили в том числе представитель Словакии Любош Блага, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине
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"На мой взгляд, за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы можно также рассмотреть и другую кандидатуру на соискание Международной премии мира имени Л.Н. Толстого - премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - сказано в обращении на имя председателя жюри премии, гендиректора Большого театра, худрука - директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Наумов отметил, что с самого начала украинского конфликта венгерское правительство во главе с Орбаном придерживается миролюбивой повестки, резко контрастирующей с единой позицией Европейского союза.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
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СловакияЧехияВенгрияЛев Толстой (писатель)Виктор ОрбанСтанислав НаумовГосдума РФЕвропарламентКолумбийский университет
 
 
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