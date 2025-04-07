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Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем - РИА Новости, 07.04.2025
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14:06 07.04.2025 (обновлено: 14:23 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/germanija-2009799680.html
Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем
Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем - РИА Новости, 07.04.2025
Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем
Исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек заявил о необходимости вести переговоры с Китаем на фоне новых пошлин США на импортную... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:06:00+03:00
2025-04-07T14:23:00+03:00
экономика
китай
сша
германия
роберт хабек
урсула фон дер ляйен
скотт бессент
евросоюз
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек заявил о необходимости вести переговоры с Китаем на фоне новых пошлин США на импортную продукцию, чтобы не разрушать рынки из-за снижения уровня цен на товары. "Существует опасность, что из-за высоких пошлин в отношении Китая, которые значительно выше таковых в отношении Европы, китайские товары будут поставляться на европейские или другие рынки, и тогда мы испытаем сильное дефляционное давление, то есть товары будут становиться все более доступными, привлекательными для потребителей поначалу", - сказал Хабек перед началом встречи министров торговли стран Евросоюза в понедельник. Он добавил, что это может уничтожить некоторые отрасли промышленности, привести к банкротству европейских производителей. "Поэтому целесообразно, чтобы мы, европейцы, и другие страны говорили друг с другом о том, как этого не допустить. Чтобы мы также говорили с Китаем, который, конечно, является трудным партнером, но и с другими странами о том, что мы не должны намеренно разрушать наши рынки, потому что в конечном итоге это может обернуться ущербом для всех других", - подчеркнул Хабек. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
https://ria.ru/20250217/khabek-1999736671.html
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экономика, китай, сша, германия, роберт хабек, урсула фон дер ляйен, скотт бессент, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Германия, Роберт Хабек, Урсула фон дер Ляйен, Скотт Бессент, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем

Министр экономики Германии Хабек призвал вести диалог с Китаем

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек заявил о необходимости вести переговоры с Китаем на фоне новых пошлин США на импортную продукцию, чтобы не разрушать рынки из-за снижения уровня цен на товары.
"Существует опасность, что из-за высоких пошлин в отношении Китая, которые значительно выше таковых в отношении Европы, китайские товары будут поставляться на европейские или другие рынки, и тогда мы испытаем сильное дефляционное давление, то есть товары будут становиться все более доступными, привлекательными для потребителей поначалу", - сказал Хабек перед началом встречи министров торговли стран Евросоюза в понедельник.
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Он добавил, что это может уничтожить некоторые отрасли промышленности, привести к банкротству европейских производителей.
"Поэтому целесообразно, чтобы мы, европейцы, и другие страны говорили друг с другом о том, как этого не допустить. Чтобы мы также говорили с Китаем, который, конечно, является трудным партнером, но и с другими странами о том, что мы не должны намеренно разрушать наши рынки, потому что в конечном итоге это может обернуться ущербом для всех других", - подчеркнул Хабек.
Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
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27 февраля, 15:33
 
ЭкономикаКитайСШАГерманияРоберт ХабекУрсула фон дер ЛяйенСкотт БессентЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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