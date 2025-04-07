https://ria.ru/20250407/germanija-2009799680.html

Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем

Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем - РИА Новости, 07.04.2025

Министр экономики Германии призвал вести переговоры с Китаем

Исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек заявил о необходимости вести переговоры с Китаем на фоне новых пошлин США на импортную... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:06:00+03:00

2025-04-07T14:06:00+03:00

2025-04-07T14:23:00+03:00

экономика

китай

сша

германия

роберт хабек

урсула фон дер ляйен

скотт бессент

евросоюз

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек заявил о необходимости вести переговоры с Китаем на фоне новых пошлин США на импортную продукцию, чтобы не разрушать рынки из-за снижения уровня цен на товары. "Существует опасность, что из-за высоких пошлин в отношении Китая, которые значительно выше таковых в отношении Европы, китайские товары будут поставляться на европейские или другие рынки, и тогда мы испытаем сильное дефляционное давление, то есть товары будут становиться все более доступными, привлекательными для потребителей поначалу", - сказал Хабек перед началом встречи министров торговли стран Евросоюза в понедельник. Он добавил, что это может уничтожить некоторые отрасли промышленности, привести к банкротству европейских производителей. "Поэтому целесообразно, чтобы мы, европейцы, и другие страны говорили друг с другом о том, как этого не допустить. Чтобы мы также говорили с Китаем, который, конечно, является трудным партнером, но и с другими странами о том, что мы не должны намеренно разрушать наши рынки, потому что в конечном итоге это может обернуться ущербом для всех других", - подчеркнул Хабек. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Кроме того, 25% пошлины вводятся в отношении стали и алюминия из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.

https://ria.ru/20250217/khabek-1999736671.html

https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html

китай

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экономика, китай, сша, германия, роберт хабек, урсула фон дер ляйен, скотт бессент, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт