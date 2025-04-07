https://ria.ru/20250407/festival-2009903468.html

В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы

В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025

В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы

Фестиваль ледоколов пройдет в Санкт-Петербурге в этом году с 1 по 4 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:37:00+03:00

2025-04-07T20:37:00+03:00

2025-04-07T20:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

санкт-петербург

россия

борис пиотровский

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Фестиваль ледоколов пройдет в Санкт-Петербурге в этом году с 1 по 4 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "С 1 по 4 мая в Петербурге вновь пройдет одно из самых ожидаемых и любимых петербуржцами и гостями города мероприятий - Фестиваль ледоколов", - написал он в своем Telegram-канале. Пиотровский отметил, что в этом году фестиваль будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Уже ставший визитной карточкой города, этот праздник привлекает тысячи гостей своей уникальной атмосферой и возможностью прикоснуться к истории морского флота России. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными героями праздника станут ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин". Специальная программа пройдет и на борту музея "Ледокол "Красин", - сообщил вице-губернатор. Он также отметил, что в рамках фестиваля вновь запланировано знаменитое шоу - вальс буксиров. По словам Пиотровского, в прошлом году Фестиваль ледоколов посетили почти 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html

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Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, россия, борис пиотровский, 80-летие победы в великой отечественной войне