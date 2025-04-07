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В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:37 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/festival-2009903468.html
В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы
В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025
В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы
Фестиваль ледоколов пройдет в Санкт-Петербурге в этом году с 1 по 4 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:37:00+03:00
2025-04-07T20:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
россия
борис пиотровский
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Фестиваль ледоколов пройдет в Санкт-Петербурге в этом году с 1 по 4 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. "С 1 по 4 мая в Петербурге вновь пройдет одно из самых ожидаемых и любимых петербуржцами и гостями города мероприятий - Фестиваль ледоколов", - написал он в своем Telegram-канале. Пиотровский отметил, что в этом году фестиваль будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Уже ставший визитной карточкой города, этот праздник привлекает тысячи гостей своей уникальной атмосферой и возможностью прикоснуться к истории морского флота России. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными героями праздника станут ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин". Специальная программа пройдет и на борту музея "Ледокол "Красин", - сообщил вице-губернатор. Он также отметил, что в рамках фестиваля вновь запланировано знаменитое шоу - вальс буксиров. По словам Пиотровского, в прошлом году Фестиваль ледоколов посетили почти 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html
https://ria.ru/20250406/ledokol-2009629951.html
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общество, санкт-петербург, россия, борис пиотровский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Борис Пиотровский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы

Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге в этом году с 1 по 4 мая

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВальс буксиров в рамках фестиваля ледоколов в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге
Вальс буксиров в рамках фестиваля ледоколов в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вальс буксиров в рамках фестиваля ледоколов в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Фестиваль ледоколов пройдет в Санкт-Петербурге в этом году с 1 по 4 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«
"С 1 по 4 мая в Петербурге вновь пройдет одно из самых ожидаемых и любимых петербуржцами и гостями города мероприятий - Фестиваль ледоколов", - написал он в своем Telegram-канале.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Пиотровский отметил, что в этом году фестиваль будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«
"Уже ставший визитной карточкой города, этот праздник привлекает тысячи гостей своей уникальной атмосферой и возможностью прикоснуться к истории морского флота России. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными героями праздника станут ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин". Специальная программа пройдет и на борту музея "Ледокол "Красин", - сообщил вице-губернатор.
Он также отметил, что в рамках фестиваля вновь запланировано знаменитое шоу - вальс буксиров.
По словам Пиотровского, в прошлом году Фестиваль ледоколов посетили почти 40 тысяч человек.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСанкт-ПетербургРоссияБорис Пиотровский80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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