В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы
Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге в этом году с 1 по 4 мая
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВальс буксиров в рамках фестиваля ледоколов в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге
Вальс буксиров в рамках фестиваля ледоколов в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Фестиваль ледоколов пройдет в Санкт-Петербурге в этом году с 1 по 4 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
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"С 1 по 4 мая в Петербурге вновь пройдет одно из самых ожидаемых и любимых петербуржцами и гостями города мероприятий - Фестиваль ледоколов", - написал он в своем Telegram-канале.
Пиотровский отметил, что в этом году фестиваль будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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"Уже ставший визитной карточкой города, этот праздник привлекает тысячи гостей своей уникальной атмосферой и возможностью прикоснуться к истории морского флота России. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными героями праздника станут ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин". Специальная программа пройдет и на борту музея "Ледокол "Красин", - сообщил вице-губернатор.
Он также отметил, что в рамках фестиваля вновь запланировано знаменитое шоу - вальс буксиров.
По словам Пиотровского, в прошлом году Фестиваль ледоколов посетили почти 40 тысяч человек.
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