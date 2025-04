https://ria.ru/20250407/festival-2009902398.html

В Москве открылся необычный фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни"

2025-04-07T20:46:00+03:00

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Москве 7 апреля открылся фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни".Он организован в поддержку уникального проекта московской медицины "Стану мамой", который реализуется благодаря совместным усилиям комплекса социального развития Москвы и столичного департамента здравоохранения.Шеф-повара и кондитеры около 30 столичных ресторанов представят креативные весенние десерты в растительных мотивах, посвященные цветку как символу женственности.Так, например, бренд-шеф ресторана BUONO Джузеппе Дави предлагает эстетичный Fiore в форме нежного цветочного бутона, скрывающий мусс из белого шоколада с мадагаскарской ванилью, мятой и малиновым кули.Кондитер Le carré Елена Нефедова вдохновляется идеей возрождения и создала десерт Renaissance, где песочное тесто сабле гармонирует с кремом франжипан из миндаля, фисташеки конфи из свежей малины.Нежная "Эустома" кондитера Lila Pastry Маргариты Мызниковой собирает в себе вкусы персикового ганаша, геля черной смородины и миндального бисквита.Для шефа Линь Жунгана из MUME изысканный фирменный десерт – суфле на основе белого шоколада, свежего арбуза и клубничного джема, напоминает цветок дикой сливы, в честь которого назван ресторан, а шеф-кондитер Butler Ирина Думбадзе обращается к семейным воспоминаниям и в элегантном "Пионе" соединяет йогуртовый мусс, гель тархун, свежую шелковицу и соус шафран.О своем участии в фестивале "Вкус жизни" заявили такие рестораны, как: "Консерватория" ("Арарат Парк Хаятт Москва"), The Carlton Lounge & Bar, "Поле", "Менталитет", Community, MUME, Le Carré, "Рыба Мечты", Uhvat, Touch Chef’s Place & bar, Atelier de Tartelettes, Lila Pastry, Sartoria Lamberti, Miss you, Butler, "Магадан", BUONO, Claudia, LeePrime Restaurant for Spectrum, Winners, "Мясная Карта", "ВсеЕсть", Skrepka, Shagal, Lui.

