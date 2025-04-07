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Ученый прокомментировал новый виток торговой войны Китая и США

Ученый прокомментировал новый виток торговой войны Китая и США - РИА Новости, 07.04.2025

Ученый прокомментировал новый виток торговой войны Китая и США

Китай и США хорошо подготовились к новому витку торгового противостояния, быстрого решения не будет, и это соперничество негативно повлияет на всю мировую... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:58:00+03:00

2025-04-07T08:58:00+03:00

2025-04-07T08:58:00+03:00

экономика

китай

сша

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дональд трамп

скотт бессент

ван и (политик)

российская академия наук

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и США хорошо подготовились к новому витку торгового противостояния, быстрого решения не будет, и это соперничество негативно повлияет на всю мировую экономику, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Эксперт, комментируя агентству новый виток торговой войны Пекина и Вашингтона, отметил, что "обе стороны к этому хорошо подготовились: Америка хорошо подготовилась к новому наступлению, Китай хорошо подготовился к новой обороне". "Поэтому в этой истории не будет быстрого решения, не будет чьей-то одномоментной победы или чьего-то сокрушительного поражения, нарастание этой напряжённости в экономических связях между США и Китаем практически предрешено точно так же, как абсолютно предрешено негативное влияние этого соперничества на всю мировую экономику", – указал Ломанов. Отвечая на вопрос о том, с какой целью США настолько активно пытаются экономически подавить Китай, который остается их важнейшим торговым партнером, эксперт указал, что "у американцев переплетается очень много мотивов, мотив (президента США) Трампа - повышение тех прибылей, которые получают США от мировой торговли, нежелание, чтобы кто-то зарабатывал те деньги, которые, по его мнению, должны зарабатывать американские компании". "Второе соображение связано со сферой безопасности, что Китай не должен быть не только слишком сильным экономически, то есть не то, что он не должен обладать слишком большим количеством экспортных доходов, а что у него не должно быть передовых технологий, которые способны бросить вызов США", - отметил он. Ломанов указал, что "это двойная американская политика, где с одной стороны ограничения поставок современных технологий в Китай для того, чтобы Китай не стал слишком сильным и передовым, и, во-вторых, это ограничение возможности поставок китайской передовой продукции на западные рынки для того, чтобы китайские предприятия не имели слишком больших экспортных доходов и не могли успешно развиваться". "У Китая никаких замыслов ни против одной из стран в экономическом отношении нет, Китай открыт для мировой торговли, но в данном случае уже игнорировать и делать вид, что в экономических отношениях между Китаем и Западом ничего не происходит, Пекин себе не может этого позволить", - заявил он. По его мнению, переломный момент с точки зрения подготовки тех или иных контрсанкций для Китая наступил в 2020 году, "когда была провозглашена политика "двойной циркуляции", это было понимание того, что экспортные доходы уже не могут служить главной опорой для роста китайской экономики, что всё-таки внешний торгово-экономический цикл становится вторичным по отношению к внутреннему производству, распределению и потреблению". "Понятно, что эта тенденция будет нарастать, и внутренний рынок для Китая будет становиться всё более важным, хотя опять-таки, из этого вовсе не следует, что Китай откажется от экспорта или откажется от внешних рынков, этого не произойдёт, это невозможно. То есть будет снижаться степень зависимости Китая от этих рынков, в связи со снижением зависимости будет снижаться степень уязвимости", - отметил Ломанов. Эксперт полагает, что как у США, так и "у любой страны, торгующей с Китаем, будет становиться все меньше возможностей использовать доступ на свой экономический рынок как инструмент политического или любого другого давления на Китай". Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

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https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html

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https://ria.ru/20250319/tramp-2005859433.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), российская академия наук, введение трампом пошлин на импорт