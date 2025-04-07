Рейтинг@Mail.ru
Ученый прокомментировал новый виток торговой войны Китая и США - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/ekspert-2009740447.html
Ученый прокомментировал новый виток торговой войны Китая и США
Ученый прокомментировал новый виток торговой войны Китая и США - РИА Новости, 07.04.2025
Ученый прокомментировал новый виток торговой войны Китая и США
Китай и США хорошо подготовились к новому витку торгового противостояния, быстрого решения не будет, и это соперничество негативно повлияет на всю мировую... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:58:00+03:00
2025-04-07T08:58:00+03:00
экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и США хорошо подготовились к новому витку торгового противостояния, быстрого решения не будет, и это соперничество негативно повлияет на всю мировую экономику, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Эксперт, комментируя агентству новый виток торговой войны Пекина и Вашингтона, отметил, что "обе стороны к этому хорошо подготовились: Америка хорошо подготовилась к новому наступлению, Китай хорошо подготовился к новой обороне". "Поэтому в этой истории не будет быстрого решения, не будет чьей-то одномоментной победы или чьего-то сокрушительного поражения, нарастание этой напряжённости в экономических связях между США и Китаем практически предрешено точно так же, как абсолютно предрешено негативное влияние этого соперничества на всю мировую экономику", – указал Ломанов. Отвечая на вопрос о том, с какой целью США настолько активно пытаются экономически подавить Китай, который остается их важнейшим торговым партнером, эксперт указал, что "у американцев переплетается очень много мотивов, мотив (президента США) Трампа - повышение тех прибылей, которые получают США от мировой торговли, нежелание, чтобы кто-то зарабатывал те деньги, которые, по его мнению, должны зарабатывать американские компании". "Второе соображение связано со сферой безопасности, что Китай не должен быть не только слишком сильным экономически, то есть не то, что он не должен обладать слишком большим количеством экспортных доходов, а что у него не должно быть передовых технологий, которые способны бросить вызов США", - отметил он. Ломанов указал, что "это двойная американская политика, где с одной стороны ограничения поставок современных технологий в Китай для того, чтобы Китай не стал слишком сильным и передовым, и, во-вторых, это ограничение возможности поставок китайской передовой продукции на западные рынки для того, чтобы китайские предприятия не имели слишком больших экспортных доходов и не могли успешно развиваться". "У Китая никаких замыслов ни против одной из стран в экономическом отношении нет, Китай открыт для мировой торговли, но в данном случае уже игнорировать и делать вид, что в экономических отношениях между Китаем и Западом ничего не происходит, Пекин себе не может этого позволить", - заявил он. По его мнению, переломный момент с точки зрения подготовки тех или иных контрсанкций для Китая наступил в 2020 году, "когда была провозглашена политика "двойной циркуляции", это было понимание того, что экспортные доходы уже не могут служить главной опорой для роста китайской экономики, что всё-таки внешний торгово-экономический цикл становится вторичным по отношению к внутреннему производству, распределению и потреблению". "Понятно, что эта тенденция будет нарастать, и внутренний рынок для Китая будет становиться всё более важным, хотя опять-таки, из этого вовсе не следует, что Китай откажется от экспорта или откажется от внешних рынков, этого не произойдёт, это невозможно. То есть будет снижаться степень зависимости Китая от этих рынков, в связи со снижением зависимости будет снижаться степень уязвимости", - отметил Ломанов. Эксперт полагает, что как у США, так и "у любой страны, торгующей с Китаем, будет становиться все меньше возможностей использовать доступ на свой экономический рынок как инструмент политического или любого другого давления на Китай". Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html
https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009731328.html
https://ria.ru/20250319/tramp-2005859433.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), российская академия наук, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Российская академия наук, Введение Трампом пошлин на импорт
Ученый прокомментировал новый виток торговой войны Китая и США

Профессор Ломанов: Китай и США хорошо подготовились к торговой войне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай и США хорошо подготовились к новому витку торгового противостояния, быстрого решения не будет, и это соперничество негативно повлияет на всю мировую экономику, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов.
Эксперт, комментируя агентству новый виток торговой войны Пекина и Вашингтона, отметил, что "обе стороны к этому хорошо подготовились: Америка хорошо подготовилась к новому наступлению, Китай хорошо подготовился к новой обороне".
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход
10 марта, 08:00
"Поэтому в этой истории не будет быстрого решения, не будет чьей-то одномоментной победы или чьего-то сокрушительного поражения, нарастание этой напряжённости в экономических связях между США и Китаем практически предрешено точно так же, как абсолютно предрешено негативное влияние этого соперничества на всю мировую экономику", – указал Ломанов.
Отвечая на вопрос о том, с какой целью США настолько активно пытаются экономически подавить Китай, который остается их важнейшим торговым партнером, эксперт указал, что "у американцев переплетается очень много мотивов, мотив (президента США) Трампа - повышение тех прибылей, которые получают США от мировой торговли, нежелание, чтобы кто-то зарабатывал те деньги, которые, по его мнению, должны зарабатывать американские компании".
«
"Второе соображение связано со сферой безопасности, что Китай не должен быть не только слишком сильным экономически, то есть не то, что он не должен обладать слишком большим количеством экспортных доходов, а что у него не должно быть передовых технологий, которые способны бросить вызов США", - отметил он.
Ломанов указал, что "это двойная американская политика, где с одной стороны ограничения поставок современных технологий в Китай для того, чтобы Китай не стал слишком сильным и передовым, и, во-вторых, это ограничение возможности поставок китайской передовой продукции на западные рынки для того, чтобы китайские предприятия не имели слишком больших экспортных доходов и не могли успешно развиваться".
"У Китая никаких замыслов ни против одной из стран в экономическом отношении нет, Китай открыт для мировой торговли, но в данном случае уже игнорировать и делать вид, что в экономических отношениях между Китаем и Западом ничего не происходит, Пекин себе не может этого позволить", - заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп попал в ловушку Киева и Европы
2 апреля, 08:00
По его мнению, переломный момент с точки зрения подготовки тех или иных контрсанкций для Китая наступил в 2020 году, "когда была провозглашена политика "двойной циркуляции", это было понимание того, что экспортные доходы уже не могут служить главной опорой для роста китайской экономики, что всё-таки внешний торгово-экономический цикл становится вторичным по отношению к внутреннему производству, распределению и потреблению".
"Понятно, что эта тенденция будет нарастать, и внутренний рынок для Китая будет становиться всё более важным, хотя опять-таки, из этого вовсе не следует, что Китай откажется от экспорта или откажется от внешних рынков, этого не произойдёт, это невозможно. То есть будет снижаться степень зависимости Китая от этих рынков, в связи со снижением зависимости будет снижаться степень уязвимости", - отметил Ломанов.
Эксперт полагает, что как у США, так и "у любой страны, торгующей с Китаем, будет становиться все меньше возможностей использовать доступ на свой экономический рынок как инструмент политического или любого другого давления на Китай".
Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях повышения пошлин США
Вчера, 06:56
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Китай нуждается в торговле с США, заявил Трамп
19 марта, 02:39
 
ЭкономикаКитайСШАПекинДональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)Российская академия наукВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала