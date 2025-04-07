Рейтинг@Mail.ru
Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 07.04.2025 (обновлено: 16:39 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/dollar-2009834914.html
Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу
Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу - РИА Новости, 07.04.2025
Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу
Женщина из Костаная на севере Казахстана хотела 400 долларов мошеннику, который представился ей в соцсетях как Киану Ривз, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:36:00+03:00
2025-04-07T16:39:00+03:00
казахстан
киану ривз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3ab3aaafd9bfbc6845931474668ed3f5.jpg
АСТАНА, 7 апр - РИА Новости. Женщина из Костаная на севере Казахстана хотела 400 долларов мошеннику, который представился ей в соцсетях как Киану Ривз, сообщает пресс-служба МВД республики. "Шестидесятидвухлетняя женщина из Костаная полгода переписывалась... с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов... Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк", - говорится в сообщении. В МВД добавили, что сотрудники заметили подозрительную ситуацию: счёт, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании, сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств. Выяснилось, что это уже вторая ее попытка перевести деньги мошенникам.
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009738217.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767402576_143:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a57b3ee7276c60a13fb7ac2e8831c927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, киану ривз, в мире
Казахстан, Киану Ривз, В мире
Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу

Жительница Костаная хотела 400 долларов мошеннику, представившемуся Киану Ривзом

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 7 апр - РИА Новости. Женщина из Костаная на севере Казахстана хотела 400 долларов мошеннику, который представился ей в соцсетях как Киану Ривз, сообщает пресс-служба МВД республики.
«
"Шестидесятидвухлетняя женщина из Костаная полгода переписывалась... с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов... Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк", - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что сотрудники заметили подозрительную ситуацию: счёт, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании, сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств. Выяснилось, что это уже вторая ее попытка перевести деньги мошенникам.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Госдума обсудит защиту россиян от мошенников под видом благотворителей
Вчера, 08:42
 
КазахстанКиану РивзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала