https://ria.ru/20250407/dollar-2009834914.html

Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу

Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу - РИА Новости, 07.04.2025

Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу

Женщина из Костаная на севере Казахстана хотела 400 долларов мошеннику, который представился ей в соцсетях как Киану Ривз, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:36:00+03:00

2025-04-07T16:36:00+03:00

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казахстан

киану ривз

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АСТАНА, 7 апр - РИА Новости. Женщина из Костаная на севере Казахстана хотела 400 долларов мошеннику, который представился ей в соцсетях как Киану Ривз, сообщает пресс-служба МВД республики. "Шестидесятидвухлетняя женщина из Костаная полгода переписывалась... с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов... Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк", - говорится в сообщении. В МВД добавили, что сотрудники заметили подозрительную ситуацию: счёт, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании, сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств. Выяснилось, что это уже вторая ее попытка перевести деньги мошенникам.

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009738217.html

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казахстан, киану ривз, в мире