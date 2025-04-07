Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ
Euractiv: правовой статус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой
© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня на Украине из-за отсутствия четкого плана в европейских странах, пишет портал Euractiv.
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"Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, так как нет четкого плана, который позволил бы им остаться (в ЕС- ред.) после прекращения огня", - говорится в публикации.
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По данным портала, Совет ЕС планирует к рассмотрению вопрос дальнейшего продления статуса временной защиты для украинских беженцев в июне.
Портал отмечает, что прекращение огня на Украине может резко изменить ситуацию с беженцами и заставить размещающие их страны ЕС решать, какую стратегию выбирать в дальнейшем: ослабление мер защиты беженцев, их интеграцию или подталкивание к возвращению домой.
По словам заместителя директора Института миграционной политики Европы Ясмейн Слоотьес, действующее продление статуса временной защиты в ЕС для украинцев до марта 2026 года создает проблемы для беженцев, так как тем становится сложнее находить долгосрочную работу и аренду жилья.
В октябре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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