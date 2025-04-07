https://ria.ru/20250407/bezhentsy-2009797876.html

Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ

Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025

Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ

Статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня на Украине из-за отсутствия четкого плана в европейских... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:55:00+03:00

2025-04-07T13:55:00+03:00

2025-04-07T13:55:00+03:00

в мире

украина

россия

европа

владимир путин

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня на Украине из-за отсутствия четкого плана в европейских странах, пишет портал Euractiv. "Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, так как нет четкого плана, который позволил бы им остаться (в ЕС- ред.) после прекращения огня", - говорится в публикации. По данным портала, Совет ЕС планирует к рассмотрению вопрос дальнейшего продления статуса временной защиты для украинских беженцев в июне. Портал отмечает, что прекращение огня на Украине может резко изменить ситуацию с беженцами и заставить размещающие их страны ЕС решать, какую стратегию выбирать в дальнейшем: ослабление мер защиты беженцев, их интеграцию или подталкивание к возвращению домой. По словам заместителя директора Института миграционной политики Европы Ясмейн Слоотьес, действующее продление статуса временной защиты в ЕС для украинцев до марта 2026 года создает проблемы для беженцев, так как тем становится сложнее находить долгосрочную работу и аренду жилья. В октябре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250325/irlandija-2007198482.html

https://ria.ru/20250322/bezhentsy-2006720623.html

https://ria.ru/20241224/kiev-1990967463.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, европа, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия