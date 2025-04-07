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Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025
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13:55 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/bezhentsy-2009797876.html
Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ
Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025
Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ
Статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня на Украине из-за отсутствия четкого плана в европейских... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:55:00+03:00
2025-04-07T13:55:00+03:00
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евросоюз
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня на Украине из-за отсутствия четкого плана в европейских странах, пишет портал Euractiv. "Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, так как нет четкого плана, который позволил бы им остаться (в ЕС- ред.) после прекращения огня", - говорится в публикации. По данным портала, Совет ЕС планирует к рассмотрению вопрос дальнейшего продления статуса временной защиты для украинских беженцев в июне. Портал отмечает, что прекращение огня на Украине может резко изменить ситуацию с беженцами и заставить размещающие их страны ЕС решать, какую стратегию выбирать в дальнейшем: ослабление мер защиты беженцев, их интеграцию или подталкивание к возвращению домой. По словам заместителя директора Института миграционной политики Европы Ясмейн Слоотьес, действующее продление статуса временной защиты в ЕС для украинцев до марта 2026 года создает проблемы для беженцев, так как тем становится сложнее находить долгосрочную работу и аренду жилья. В октябре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250325/irlandija-2007198482.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Cтатус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, пишут СМИ

Euractiv: правовой статус украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Статус украинских беженцев в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного прекращения огня на Украине из-за отсутствия четкого плана в европейских странах, пишет портал Euractiv.
«
"Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, так как нет четкого плана, который позволил бы им остаться (в ЕС- ред.) после прекращения огня", - говорится в публикации.
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В Ирландии сократят выплаты принимающим беженцев с Украины
25 марта, 14:52
По данным портала, Совет ЕС планирует к рассмотрению вопрос дальнейшего продления статуса временной защиты для украинских беженцев в июне.
Портал отмечает, что прекращение огня на Украине может резко изменить ситуацию с беженцами и заставить размещающие их страны ЕС решать, какую стратегию выбирать в дальнейшем: ослабление мер защиты беженцев, их интеграцию или подталкивание к возвращению домой.
По словам заместителя директора Института миграционной политики Европы Ясмейн Слоотьес, действующее продление статуса временной защиты в ЕС для украинцев до марта 2026 года создает проблемы для беженцев, так как тем становится сложнее находить долгосрочную работу и аренду жилья.
Лондон - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье, пишет Telegraph
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В октябре 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллиона украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Киев хочет, чтобы ЕС прекратил помощь украинским беженцам, пишет Pais
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