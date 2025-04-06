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Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений - РИА Новости, 06.04.2025
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19:11 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/zemletryaseniya-2009675536.html
Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений
Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений - РИА Новости, 06.04.2025
Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений
Землетрясения могут случиться в Калининграде, Крыму и на Кавказе, предупредил заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:11:00+03:00
2025-04-06T19:11:00+03:00
россия
российская академия наук
калининград
кавказ
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Землетрясения могут случиться в Калининграде, Крыму и на Кавказе, предупредил заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов в интервью радиостанции "Говорит Москва"."Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. &lt;…&gt; Также в Крыму может быть. &lt;…&gt; Дальше — это Северный Кавказ, это Дагестан, Чечня. И также Краснодарский край. Вот это сейсмоактивные зоны европейской части России", — рассказал Завьялов.Эксперт также сообщил москвичам хорошую новость: землетрясения в столице маловероятны.ГУМЧС России по Хабаровскому краю 2 апреля сообщило, что в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино произошло землетрясение магнитудой 4,1.
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россия
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россия, российская академия наук, калининград, кавказ
Россия, Российская академия наук, Калининград, Кавказ
Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений

Сейсмолог Завьялов: землетрясения могут быть в Калининграде, Крыму и на Кавказе

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Depositphotos.com / albund
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Землетрясения могут случиться в Калининграде, Крыму и на Кавказе, предупредил заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
«
"Землетрясение на территории европейской части России может быть в Калининградской области. <…> Также в Крыму может быть. <…> Дальше — это Северный Кавказ, это Дагестан, Чечня. И также Краснодарский край. Вот это сейсмоактивные зоны европейской части России", — рассказал Завьялов.
Эксперт также сообщил москвичам хорошую новость: землетрясения в столице маловероятны.
ГУМЧС России по Хабаровскому краю 2 апреля сообщило, что в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
5 апреля, 12:27
 
РоссияРоссийская академия наукКалининградКавказ
 
 
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