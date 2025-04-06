https://ria.ru/20250406/zelenskiy-2009679099.html

Зеленский закатил истерику из-за действий союзников Украины

Зеленский закатил истерику из-за действий союзников Украины - РИА Новости, 06.04.2025

Зеленский закатил истерику из-за действий союзников Украины

Необходимые для Украины комплексы противовоздушной обороны Patriot пылятся на складах у союзников, пожаловался Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:39:00+03:00

2025-04-06T19:39:00+03:00

2025-04-06T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Необходимые для Украины комплексы противовоздушной обороны Patriot пылятся на складах у союзников, пожаловался Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Системы Patriot, просто находящиеся сейчас где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизни", — заявил Зеленский.Глава киевского режима также потребовал у Запада ускорить производство ракет для этого комплекса ПВО, заявив, что такой процесс можно организовать на Украине.Ранее в воскресенье координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удары ВС России уничтожили два военных промышленных предприятия в Киеве. По его словам, в Киеве были также уничтожены около 20 единиц военной техники, находившейся под открытым небом, еще столько же получили повреждения и нуждаются в ремонте. А в производственных цехах, по которым был нанесен удар, находилось "уникальное оборудование".В конце марта Зеленский расстроился, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. На брифинге, посвященном итогам встречи "коалиции желающих" 27 марта, глава киевского режима заявил, что договорился о получении лицензии на производство некоторых систем ПВО на Украине. При этом он не уточнил названия комплексов и не указал государств-разработчиков.Журнал Forbes 3 марта сообщил, что власти в Киеве со своими союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американских ракет ПВО после разлада Украины с США из-за перепалки в Белом доме 28 февраля, когда Зеленский приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009655531.html

https://ria.ru/20250406/makron-2009648401.html

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