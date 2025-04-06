Зеленский закатил истерику из-за действий союзников Украины
Зеленский пожаловался, что требующиеся Украине ЗРК Patriot пылятся на складах
© AP Photo / YOAN VALAT / POOLВладимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / YOAN VALAT / POOL
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Необходимые для Украины комплексы противовоздушной обороны Patriot пылятся на складах у союзников, пожаловался Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«
"Системы Patriot, просто находящиеся сейчас где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизни", — заявил Зеленский.
Глава киевского режима также потребовал у Запада ускорить производство ракет для этого комплекса ПВО, заявив, что такой процесс можно организовать на Украине.
Ранее в воскресенье координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удары ВС России уничтожили два военных промышленных предприятия в Киеве. По его словам, в Киеве были также уничтожены около 20 единиц военной техники, находившейся под открытым небом, еще столько же получили повреждения и нуждаются в ремонте. А в производственных цехах, по которым был нанесен удар, находилось "уникальное оборудование".
В конце марта Зеленский расстроился, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. На брифинге, посвященном итогам встречи "коалиции желающих" 27 марта, глава киевского режима заявил, что договорился о получении лицензии на производство некоторых систем ПВО на Украине. При этом он не уточнил названия комплексов и не указал государств-разработчиков.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.