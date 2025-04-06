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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 06.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Войска "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение соединениям ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, потери противника... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:21:00+03:00
2025-04-06T13:21:00+03:00
2025-04-06T13:34:00+03:00
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донецкая народная республика
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение соединениям ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, потери противника превысили 130 человек, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Январское, Гавриловна Днепропетровской области и Марфополь Запорожской области. Потери противника составили свыше 130 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, ремонтно-эвакуационная машина и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока"