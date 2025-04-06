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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 06.04.2025 (обновлено: 13:34 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/vsu-2009634181.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 06.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Войска "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение соединениям ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, потери противника... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:21:00+03:00
2025-04-06T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение соединениям ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, потери противника превысили 130 человек, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Январское, Гавриловна Днепропетровской области и Марфополь Запорожской области. Потери противника составили свыше 130 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, ремонтно-эвакуационная машина и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
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россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение соединениям ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, потери противника превысили 130 человек, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Январское, Гавриловна Днепропетровской области и Марфополь Запорожской области. Потери противника составили свыше 130 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, ремонтно-эвакуационная машина и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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