https://ria.ru/20250406/vsu-2009634181.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 06.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Войска "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение соединениям ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, потери противника... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:21:00+03:00

2025-04-06T13:21:00+03:00

2025-04-06T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

днепропетровская область

запорожская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Войска "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение соединениям ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, потери противника превысили 130 человек, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Январское, Гавриловна Днепропетровской области и Марфополь Запорожской области. Потери противника составили свыше 130 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, ремонтно-эвакуационная машина и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html

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