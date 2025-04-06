В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, первым сигнал тревоги был объявлен в Сумской области – в 9.33 (совпадает с мск), спустя примерно час – в Харьковской области, а в Днепропетровской – в 10.46 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
29 августа 2024, 06:43