https://ria.ru/20250406/ukraina-2009618265.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:10:00+03:00

2025-04-06T11:10:00+03:00

2025-04-06T11:10:00+03:00

в мире

россия

днепропетровская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, первым сигнал тревоги был объявлен в Сумской области – в 9.33 (совпадает с мск), спустя примерно час – в Харьковской области, а в Днепропетровской – в 10.46 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240829/vzryvy-1969110448.html

россия

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины