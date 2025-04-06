В Петербурге спасли двух детенышей серого тюленя
В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию двух детенышей серого тюленя
© Фото : Спасение тюленей 699-23-99/ВКонтактеДетеныш серого тюленя в Санкт-Петербурге, которого спасли и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих
Детеныш серого тюленя в Санкт-Петербурге, которого спасли и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию еще двух детенышей серого тюленя, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
"Привезли еще двух серых тюленей: одна из Серово, а второй с мыса Стирсуден. Тюленята длинные, но тощие", — говорится в публикации.
Тюленята поступили в центр 5 апреля.
Первого апреля в фонде рассказали, что с начала года спасли уже более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих открылся на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино в 2014 году. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. За время работы в центре оказали помощь более чем 200 ластоногим.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь в Репино.
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