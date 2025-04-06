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В Петербурге спасли двух детенышей серого тюленя - РИА Новости, 06.04.2025
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12:45 06.04.2025 (обновлено: 13:01 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/tyulen-2009629589.html
В Петербурге спасли двух детенышей серого тюленя
В Петербурге спасли двух детенышей серого тюленя - РИА Новости, 06.04.2025
В Петербурге спасли двух детенышей серого тюленя
В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию еще двух детенышей серого тюленя, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:45:00+03:00
2025-04-06T13:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию еще двух детенышей серого тюленя, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "Привезли еще двух серых тюленей: одна из Серово, а второй с мыса Стирсуден. Тюленята длинные, но тощие", — говорится в публикации. Тюленята поступили в центр 5 апреля. Первого апреля в фонде рассказали, что с начала года спасли уже более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих открылся на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино в 2014 году. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. За время работы в центре оказали помощь более чем 200 ластоногим.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь в Репино.
https://ria.ru/20250405/sobaka-2009550599.html
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санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, россия
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Репино, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Россия
В Петербурге спасли двух детенышей серого тюленя

В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию двух детенышей серого тюленя

© Фото : Спасение тюленей 699-23-99/ВКонтактеДетеныш серого тюленя в Санкт-Петербурге, которого спасли и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих
Детеныш серого тюленя в Санкт-Петербурге, которого спасли и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Спасение тюленей 699-23-99/ВКонтакте
Детеныш серого тюленя в Санкт-Петербурге, которого спасли и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию еще двух детенышей серого тюленя, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
"Привезли еще двух серых тюленей: одна из Серово, а второй с мыса Стирсуден. Тюленята длинные, но тощие", — говорится в публикации.
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Тюленята поступили в центр 5 апреля.
Первого апреля в фонде рассказали, что с начала года спасли уже более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих открылся на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино в 2014 году. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. За время работы в центре оказали помощь более чем 200 ластоногим.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь в Репино.
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