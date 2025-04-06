https://ria.ru/20250406/turtsiya-2009652534.html

Правящая партия Турции раскритиковала заявления оппозиции об Эрдогане

Правящая партия Турции раскритиковала заявления оппозиции об Эрдогане - РИА Новости, 06.04.2025

Правящая партия Турции раскритиковала заявления оппозиции об Эрдогане

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (AK Parti) назвала "злобным" и "политически невежественным" заявления лидера основной оппозиционной... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:28:00+03:00

2025-04-06T15:28:00+03:00

2025-04-06T15:28:00+03:00

в мире

турция

озгюр озель

реджеп тайип эрдоган

омер челик

анкара

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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (AK Parti) назвала "злобным" и "политически невежественным" заявления лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюра Озеля в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана в воскресенье. В воскресенье СНР проводит 21-й внеочередной съезд в культурном центре "Енимахалле Назым Хикмет" в турецкой столице - Анкаре. На съезде будут голосовать 1323 зарегистрированных делегата от CHP. Помимо Озгюра Озеля, о выдвижении своих кандидатур на пост председателя партии заявили бывший депутат Берхан Шимшек и мэр Муратпаши Умит Уйсал. Однако в воскресенье Уйсал заявил, что отказался от выдвижения своей кандидатуры, а Шимшек опоздал на протокольную часть, не сумев набрать достаточного количества (пять процентов от голосов всех делегатов) подписей делегатов съезда. Действующий председатель партии Озель остался единственным кандидатом. На съезде также пройдут выборы в партийное собрание и Высший дисциплинарный совет. Озель, выступая на съезде заявил, что все опросы, проведенные в республике, показывают, что они являются "первой партией" в Турции, политик обвинил власти в "использовании силы" против соперников, назвав администрацию Эрдогана "администрацией хунты". Также Озель объявил масштабный сбор подписей по "выражению недоверия" президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану и проведению досрочных президентских выборов. "Озгюр Озель не знает политической истории и не умеет составлять политические предложения. Использование этих выражений против нашего президента, который побеждал на всех выборах благодаря воле народа, является ничем иным, как злобным политическим невежеством. Это типичная традиция CHP: они называют демократически избранную волю хунтой, а темные правительства хунты считают демократией. Благодаря великой политической борьбе нашего президента все тайные и открытые хунты на нашу демократию были нейтрализованы", - написал в соцсети Х официальный представитель правящей партии Омер Челик.

https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html

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в мире, турция, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган, омер челик, анкара