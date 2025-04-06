https://ria.ru/20250406/tramp-2009608831.html

Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции

Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции - РИА Новости, 06.04.2025

Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции

Президент США Дональд Трамп хочет "перевернуть механизмы" мировой торговли, это приведет к дисбалансам и конфликтам, заявил спикер Великого национального... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:54:00+03:00

2025-04-06T09:54:00+03:00

2025-04-06T09:54:00+03:00

экономика

турция

сша

дональд трамп

нуман куртулмуш

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет "перевернуть механизмы" мировой торговли, это приведет к дисбалансам и конфликтам, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш. Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. 'По сути, Трамп хочет не только повысить тарифы, но и перевернуть существующие механизмы мировой торговли. Другими словами, вмешательство в такие масштабные механизмы мировой торговли создаст новые дисбалансы и конфликты в плане мировой торговли. Относительно низкие тарифы для Турции могут быть лучшей ситуацией по сравнению с другими странами, но я не вижу в этом очень важной или уникальной возможности для Турции", - приводит слова Куртулмуша газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция, сша, дональд трамп, нуман куртулмуш, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт