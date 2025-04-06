Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции
Спикер парламента Турции Куртулмуш: пошлины Трампа приведут к конфликтам
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет "перевернуть механизмы" мировой торговли, это приведет к дисбалансам и конфликтам, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.
Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
'По сути, Трамп хочет не только повысить тарифы, но и перевернуть существующие механизмы мировой торговли. Другими словами, вмешательство в такие масштабные механизмы мировой торговли создаст новые дисбалансы и конфликты в плане мировой торговли. Относительно низкие тарифы для Турции могут быть лучшей ситуацией по сравнению с другими странами, но я не вижу в этом очень важной или уникальной возможности для Турции", - приводит слова Куртулмуша газета Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники.
В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.