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Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции - РИА Новости, 06.04.2025
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09:54 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/tramp-2009608831.html
Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции
Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции - РИА Новости, 06.04.2025
Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции
Президент США Дональд Трамп хочет "перевернуть механизмы" мировой торговли, это приведет к дисбалансам и конфликтам, заявил спикер Великого национального... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:54:00+03:00
2025-04-06T09:54:00+03:00
экономика
турция
сша
дональд трамп
нуман куртулмуш
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет "перевернуть механизмы" мировой торговли, это приведет к дисбалансам и конфликтам, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш. Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. 'По сути, Трамп хочет не только повысить тарифы, но и перевернуть существующие механизмы мировой торговли. Другими словами, вмешательство в такие масштабные механизмы мировой торговли создаст новые дисбалансы и конфликты в плане мировой торговли. Относительно низкие тарифы для Турции могут быть лучшей ситуацией по сравнению с другими странами, но я не вижу в этом очень важной или уникальной возможности для Турции", - приводит слова Куртулмуша газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html
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экономика, турция, сша, дональд трамп, нуман куртулмуш, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Турция, США, Дональд Трамп, Нуман Куртулмуш, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп хочет перевернуть механизмы торговли, заявили в парламенте Турции

Спикер парламента Турции Куртулмуш: пошлины Трампа приведут к конфликтам

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет "перевернуть механизмы" мировой торговли, это приведет к дисбалансам и конфликтам, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.
Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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'По сути, Трамп хочет не только повысить тарифы, но и перевернуть существующие механизмы мировой торговли. Другими словами, вмешательство в такие масштабные механизмы мировой торговли создаст новые дисбалансы и конфликты в плане мировой торговли. Относительно низкие тарифы для Турции могут быть лучшей ситуацией по сравнению с другими странами, но я не вижу в этом очень важной или уникальной возможности для Турции", - приводит слова Куртулмуша газета Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники.
В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
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Вчера, 12:37
 
ЭкономикаТурцияСШАДональд ТрампНуман КуртулмушСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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