https://ria.ru/20250406/telo-2009661754.html
В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого
В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого - РИА Новости, 06.04.2025
В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого
Обнаружен еще один убитый в Ленинградской области, где ранее пьяный местный житель из ружья застрелил троих человек и ранил четвертого, информирует пресс-служба РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:42:00+03:00
2025-04-06T16:42:00+03:00
2025-04-06T16:52:00+03:00
происшествия
ленинградская область
тихвинский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009663446_0:38:1133:675_1920x0_80_0_0_68410676c38bf8de3d0eaabe1792f1db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Обнаружен еще один убитый в Ленинградской области, где ранее пьяный местный житель из ружья застрелил троих человек и ранил четвертого, информирует пресс-служба СУСК по региону. "Тело мужчины и собаки обнаружено в 200-300 метрах от дома, где проживал подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 апреля находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка местный житель из ружья застрелил троих мужчин и ранил четвертого, который доставлен в больницу. После совершения преступления он скрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии. В пресс-службе СУСК уточнили, что мужчина допрашивается, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, следствие планирует ходатайствовать об его аресте.
https://ria.ru/20250328/zelenograd-2007859989.html
ленинградская область
тихвинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009663446_142:0:1098:717_1920x0_80_0_0_9943472e30f6e6174be3324a6763cd92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, тихвинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Ленинградская область, Тихвинский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого
В ленинградской деревне Липная Горка нашли тело еще одного убитого