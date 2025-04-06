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В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого - РИА Новости, 06.04.2025
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16:42 06.04.2025 (обновлено: 16:52 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/telo-2009661754.html
В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого
В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого - РИА Новости, 06.04.2025
В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого
Обнаружен еще один убитый в Ленинградской области, где ранее пьяный местный житель из ружья застрелил троих человек и ранил четвертого, информирует пресс-служба РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:42:00+03:00
2025-04-06T16:52:00+03:00
происшествия
ленинградская область
тихвинский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Обнаружен еще один убитый в Ленинградской области, где ранее пьяный местный житель из ружья застрелил троих человек и ранил четвертого, информирует пресс-служба СУСК по региону. "Тело мужчины и собаки обнаружено в 200-300 метрах от дома, где проживал подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 апреля находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка местный житель из ружья застрелил троих мужчин и ранил четвертого, который доставлен в больницу. После совершения преступления он скрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии. В пресс-службе СУСК уточнили, что мужчина допрашивается, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, следствие планирует ходатайствовать об его аресте.
https://ria.ru/20250328/zelenograd-2007859989.html
ленинградская область
тихвинский район
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происшествия, ленинградская область, тихвинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Ленинградская область, Тихвинский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого

В ленинградской деревне Липная Горка нашли тело еще одного убитого

© Следком Ленинградской области/TelegramВ ленинградской деревне Липная Горка нашли тело убитого. 6 апреля 2025
В ленинградской деревне Липная Горка нашли тело убитого. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Следком Ленинградской области/Telegram
В ленинградской деревне Липная Горка нашли тело убитого. 6 апреля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Обнаружен еще один убитый в Ленинградской области, где ранее пьяный местный житель из ружья застрелил троих человек и ранил четвертого, информирует пресс-служба СУСК по региону.
"Тело мужчины и собаки обнаружено в 200-300 метрах от дома, где проживал подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 апреля находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка местный житель из ружья застрелил троих мужчин и ранил четвертого, который доставлен в больницу. После совершения преступления он скрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии. В пресс-службе СУСК уточнили, что мужчина допрашивается, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, следствие планирует ходатайствовать об его аресте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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28 марта, 08:57
 
ПроисшествияЛенинградская областьТихвинский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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