https://ria.ru/20250406/telo-2009661754.html

В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого

В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого - РИА Новости, 06.04.2025

В ленинградской деревне нашли тело еще одного убитого

Обнаружен еще один убитый в Ленинградской области, где ранее пьяный местный житель из ружья застрелил троих человек и ранил четвертого, информирует пресс-служба РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:42:00+03:00

2025-04-06T16:42:00+03:00

2025-04-06T16:52:00+03:00

происшествия

ленинградская область

тихвинский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Обнаружен еще один убитый в Ленинградской области, где ранее пьяный местный житель из ружья застрелил троих человек и ранил четвертого, информирует пресс-служба СУСК по региону. "Тело мужчины и собаки обнаружено в 200-300 метрах от дома, где проживал подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 апреля находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка местный житель из ружья застрелил троих мужчин и ранил четвертого, который доставлен в больницу. После совершения преступления он скрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии. В пресс-службе СУСК уточнили, что мужчина допрашивается, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, следствие планирует ходатайствовать об его аресте.

https://ria.ru/20250328/zelenograd-2007859989.html

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происшествия, ленинградская область, тихвинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия