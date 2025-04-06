https://ria.ru/20250406/peterburg-2009612552.html

Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге

Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2025

Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге

Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:16:00+03:00

2025-04-06T10:16:00+03:00

2025-04-06T10:18:00+03:00

россия

санкт-петербург

екатерина ii

георгий мурадов

григорий потемкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920266621_0:0:905:510_1920x0_80_0_0_813a6ec0af2baa9e59f53020ec1d5e85.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Гражданство предоставлено президентом России Владимиром Путиным в январе прошлого года. Как следует из документов, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге. "Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств", - обозначено в регистрационных документах. В дополнительных указаны 14 видов деятельности. Это, в частности, издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии, деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам.

https://ria.ru/20250319/deputat-2005932564.html

https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, екатерина ii, георгий мурадов, григорий потемкин