https://ria.ru/20250406/peterburg-2009612552.html
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2025
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге
Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:16:00+03:00
2025-04-06T10:16:00+03:00
2025-04-06T10:18:00+03:00
россия
санкт-петербург
екатерина ii
георгий мурадов
григорий потемкин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Гражданство предоставлено президентом России Владимиром Путиным в январе прошлого года. Как следует из документов, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге. "Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств", - обозначено в регистрационных документах. В дополнительных указаны 14 видов деятельности. Это, в частности, издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии, деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам.
https://ria.ru/20250319/deputat-2005932564.html
https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, екатерина ii, георгий мурадов, григорий потемкин
Россия, Санкт-Петербург, Екатерина II, Георгий Мурадов, Григорий Потемкин
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге
Потомок Екатерины II Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с искусством
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее постпред республики Крым при президенте России
, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов
сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II
и князя Григория Потемкина
Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Гражданство предоставлено президентом России Владимиром Путиным
в январе прошлого года.
Как следует из документов, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге
.
"Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств", - обозначено в регистрационных документах.
В дополнительных указаны 14 видов деятельности. Это, в частности, издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии, деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам.