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Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2025
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10:16 06.04.2025 (обновлено: 10:18 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/peterburg-2009612552.html
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2025
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге
Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:16:00+03:00
2025-04-06T10:18:00+03:00
россия
санкт-петербург
екатерина ii
георгий мурадов
григорий потемкин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Гражданство предоставлено президентом России Владимиром Путиным в январе прошлого года. Как следует из документов, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге. "Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств", - обозначено в регистрационных документах. В дополнительных указаны 14 видов деятельности. Это, в частности, издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии, деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам.
https://ria.ru/20250319/deputat-2005932564.html
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россия, санкт-петербург, екатерина ii, георгий мурадов, григорий потемкин
Россия, Санкт-Петербург, Екатерина II, Георгий Мурадов, Григорий Потемкин
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге

Потомок Екатерины II Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с искусством

© Фото : Andrei Kalageorgi/ВКонтакте Андрей Калагеорги
Андрей Калагеорги - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Andrei Kalageorgi/ВКонтакте
Андрей Калагеорги. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Гражданство предоставлено президентом России Владимиром Путиным в январе прошлого года.
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Как следует из документов, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге.
"Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств", - обозначено в регистрационных документах.
В дополнительных указаны 14 видов деятельности. Это, в частности, издание прочих программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии, деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам.
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РоссияСанкт-ПетербургЕкатерина IIГеоргий МурадовГригорий Потемкин
 
 
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