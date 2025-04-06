Оппозиция в Турции начала сбор подписей по недоверию Эрдогану
Оппозиционная партия СНР объявила сбор подписей по недоверию Эрдогану
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель объявил масштабный сбор подписей по "выражению недоверия" президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану и проведению досрочных президентских выборов.
В воскресенье СНР проводит 21-й внеочередной съезд в культурном центре "Енимахалле Назым Хикмет" в турецкой столице – Анкаре. На съезде будут голосовать 1323 зарегистрированных делегата от CHP. Помимо Озгюра Озеля, о выдвижении своих кандидатур на пост председателя партии заявили бывший депутат Берхан Шимшек и мэр Муратпаши Умит Уйсал. Однако в воскресенье Уйсал заявил, что отказался от выдвижения своей кандидатуры. На съезде также пройдут выборы в партийное собрание и Высший дисциплинарный совет.
"Буквально с понедельника, мы начинаем сбор подписей по всем домам, по всем улицам нашей страны, чтобы показать Эрдогану самую масштабную позицию по недоверию… Мы готовы уже в июне к (досрочным президентским - ред.) выборам. Не успеешь к июню, готовы к первой половине ноября, выйди и соревнуйся с нашим кандидатом", - сказал Озель, условно обращаясь к Эрдогану, в своем выступлении, которое транслировалось по оппозиционным телеканалам.
Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента).
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
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