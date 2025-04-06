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Оппозиция в Турции начала сбор подписей по недоверию Эрдогану - РИА Новости, 06.04.2025
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12:51 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/oppozitsija-2009630206.html
Оппозиция в Турции начала сбор подписей по недоверию Эрдогану
Оппозиция в Турции начала сбор подписей по недоверию Эрдогану - РИА Новости, 06.04.2025
Оппозиция в Турции начала сбор подписей по недоверию Эрдогану
Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель объявил масштабный сбор подписей по "выражению недоверия" президенту... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:51:00+03:00
2025-04-06T12:51:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
стамбул
реджеп тайип эрдоган
озгюр озель
экрем имамоглу
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель объявил масштабный сбор подписей по "выражению недоверия" президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану и проведению досрочных президентских выборов. В воскресенье СНР проводит 21-й внеочередной съезд в культурном центре "Енимахалле Назым Хикмет" в турецкой столице – Анкаре. На съезде будут голосовать 1323 зарегистрированных делегата от CHP. Помимо Озгюра Озеля, о выдвижении своих кандидатур на пост председателя партии заявили бывший депутат Берхан Шимшек и мэр Муратпаши Умит Уйсал. Однако в воскресенье Уйсал заявил, что отказался от выдвижения своей кандидатуры. На съезде также пройдут выборы в партийное собрание и Высший дисциплинарный совет. "Буквально с понедельника, мы начинаем сбор подписей по всем домам, по всем улицам нашей страны, чтобы показать Эрдогану самую масштабную позицию по недоверию… Мы готовы уже в июне к (досрочным президентским - ред.) выборам. Не успеешь к июню, готовы к первой половине ноября, выйди и соревнуйся с нашим кандидатом", - сказал Озель, условно обращаясь к Эрдогану, в своем выступлении, которое транслировалось по оппозиционным телеканалам. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://ria.ru/20250101/erdogan-1992254614.html
https://ria.ru/20250326/erdogan-2007423918.html
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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, экрем имамоглу
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель, Экрем Имамоглу
Оппозиция в Турции начала сбор подписей по недоверию Эрдогану

Оппозиционная партия СНР объявила сбор подписей по недоверию Эрдогану

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель объявил масштабный сбор подписей по "выражению недоверия" президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану и проведению досрочных президентских выборов.
В воскресенье СНР проводит 21-й внеочередной съезд в культурном центре "Енимахалле Назым Хикмет" в турецкой столице – Анкаре. На съезде будут голосовать 1323 зарегистрированных делегата от CHP. Помимо Озгюра Озеля, о выдвижении своих кандидатур на пост председателя партии заявили бывший депутат Берхан Шимшек и мэр Муратпаши Умит Уйсал. Однако в воскресенье Уйсал заявил, что отказался от выдвижения своей кандидатуры. На съезде также пройдут выборы в партийное собрание и Высший дисциплинарный совет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел
1 января, 17:59
"Буквально с понедельника, мы начинаем сбор подписей по всем домам, по всем улицам нашей страны, чтобы показать Эрдогану самую масштабную позицию по недоверию… Мы готовы уже в июне к (досрочным президентским - ред.) выборам. Не успеешь к июню, готовы к первой половине ноября, выйди и соревнуйся с нашим кандидатом", - сказал Озель, условно обращаясь к Эрдогану, в своем выступлении, которое транслировалось по оппозиционным телеканалам.
Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента).
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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26 марта, 13:17
 
В миреТурцияАнкара (провинция)СтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр ОзельЭкрем Имамоглу
 
 
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