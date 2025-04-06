В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек
В деревне под Петербургом мужчина застрелил троих человек и ранил четвертого
© Следком Ленинградской области/TelegramРабота СК РФ на месте тройного убийства в деревне Липная Горка в Тихвинском районе Ленинградской области
Работа СК РФ на месте тройного убийства в деревне Липная Горка в Тихвинском районе Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Пьяный житель деревни Липная Горка в Тихвинском районе застрелил троих человек и ранил четвертого, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области.
"Следствием установлено, в ночь с 5 на 6 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, при помощи ружья совершил убийство троих лиц и покушение на убийство еще одного местного жителя деревни", - сообщает пресс-служба.
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По данным ведомства, трое мужчин скончались на месте происшествия, четвертый был госпитализирован. В пресс-службе СУСК добавили, что после совершенного преступления злоумышленник укрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии без применения огнестрельного оружия.
По информации СУСК, в настоящее время мужчина задержан, проводится его допрос. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о его аресте, добавили в пресс-службе.
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