Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 06.04.2025 (обновлено: 13:32 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/muzhchina-2009620553.html
В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек
В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек - РИА Новости, 06.04.2025
В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек
Пьяный житель деревни Липная Горка в Тихвинском районе застрелил троих человек и ранил четвертого, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:37:00+03:00
2025-04-06T13:32:00+03:00
происшествия
тихвинский район
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009633100_0:19:1111:644_1920x0_80_0_0_0e84ed65ddda9ee758a106f07b4b5f2e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Пьяный житель деревни Липная Горка в Тихвинском районе застрелил троих человек и ранил четвертого, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области. "Следствием установлено, в ночь с 5 на 6 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, при помощи ружья совершил убийство троих лиц и покушение на убийство еще одного местного жителя деревни", - сообщает пресс-служба. По данным ведомства, трое мужчин скончались на месте происшествия, четвертый был госпитализирован. В пресс-службе СУСК добавили, что после совершенного преступления злоумышленник укрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии без применения огнестрельного оружия. По информации СУСК, в настоящее время мужчина задержан, проводится его допрос. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о его аресте, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250405/moskva-2009524249.html
https://ria.ru/20250304/strelba-2003080356.html
тихвинский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009633100_129:0:1077:711_1920x0_80_0_0_e4fa4849b3b5f8fe6d427e279fc47701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тихвинский район, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Тихвинский район, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек

В деревне под Петербургом мужчина застрелил троих человек и ранил четвертого

© Следком Ленинградской области/TelegramРабота СК РФ на месте тройного убийства в деревне Липная Горка в Тихвинском районе Ленинградской области
Работа СК РФ на месте тройного убийства в деревне Липная Горка в Тихвинском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Следком Ленинградской области/Telegram
Работа СК РФ на месте тройного убийства в деревне Липная Горка в Тихвинском районе Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Пьяный житель деревни Липная Горка в Тихвинском районе застрелил троих человек и ранил четвертого, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области.
"Следствием установлено, в ночь с 5 на 6 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, при помощи ружья совершил убийство троих лиц и покушение на убийство еще одного местного жителя деревни", - сообщает пресс-служба.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку
Вчера, 15:05
По данным ведомства, трое мужчин скончались на месте происшествия, четвертый был госпитализирован. В пресс-службе СУСК добавили, что после совершенного преступления злоумышленник укрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии без применения огнестрельного оружия.
По информации СУСК, в настоящее время мужчина задержан, проводится его допрос. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о его аресте, добавили в пресс-службе.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Петербурге выстрелили в прохожую
4 марта, 23:17
 
ПроисшествияТихвинский районЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала