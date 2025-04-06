https://ria.ru/20250406/muzhchina-2009620553.html

В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек

В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек - РИА Новости, 06.04.2025

В Ленинградской области житель деревни застрелил троих человек

Пьяный житель деревни Липная Горка в Тихвинском районе застрелил троих человек и ранил четвертого, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:37:00+03:00

2025-04-06T11:37:00+03:00

2025-04-06T13:32:00+03:00

происшествия

тихвинский район

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Пьяный житель деревни Липная Горка в Тихвинском районе застрелил троих человек и ранил четвертого, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области. "Следствием установлено, в ночь с 5 на 6 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, при помощи ружья совершил убийство троих лиц и покушение на убийство еще одного местного жителя деревни", - сообщает пресс-служба. По данным ведомства, трое мужчин скончались на месте происшествия, четвертый был госпитализирован. В пресс-службе СУСК добавили, что после совершенного преступления злоумышленник укрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии без применения огнестрельного оружия. По информации СУСК, в настоящее время мужчина задержан, проводится его допрос. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о его аресте, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250405/moskva-2009524249.html

https://ria.ru/20250304/strelba-2003080356.html

тихвинский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тихвинский район, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)