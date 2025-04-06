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Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
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15:04 06.04.2025 (обновлено: 15:49 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650699.html
Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко
Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко
Западные страны тратят огромные деньги на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению конфликта на Украине, Европа снова... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:04:00+03:00
2025-04-06T15:49:00+03:00
европа
совет федерации рф
валентина матвиенко
украина
в мире
россия
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Западные страны тратят огромные деньги на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению конфликта на Украине, Европа снова "подводит планету к краю пропасти", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В субботу делегация российского парламента во главе с Матвиенко отправилась в Узбекистан для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС)."Особую тревогу вызывают и проблемы в сфере международной безопасности, которые всегда имеют рукотворный характер: у них есть "авторы", спонсоры и выгодоприобретатели. Самый яркий пример - украинский кризис. Западные страны в угоду своим геополитическим амбициям, стремлению нанести России стратегическое поражение тратят сотни миллиардов долларов на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению украинского конфликта", - сказала председатель Совета Федерации в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи МПС.Матвиенко отметила, что Европа, которая была "источником двух мировых войн", снова "подводит планету к краю пропасти"."Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием", - объяснила политик.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250406/krizis-2009614577.html
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европа, совет федерации рф, валентина матвиенко, украина, в мире, россия, владимир путин, сергей лавров, нато, евросоюз
Европа, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Украина, В мире, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко

Матвиенко: Запад игнорирует любые предложения по решению украинского конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Западные страны тратят огромные деньги на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению конфликта на Украине, Европа снова "подводит планету к краю пропасти", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В субботу делегация российского парламента во главе с Матвиенко отправилась в Узбекистан для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС).
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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"Особую тревогу вызывают и проблемы в сфере международной безопасности, которые всегда имеют рукотворный характер: у них есть "авторы", спонсоры и выгодоприобретатели. Самый яркий пример - украинский кризис. Западные страны в угоду своим геополитическим амбициям, стремлению нанести России стратегическое поражение тратят сотни миллиардов долларов на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению украинского конфликта", - сказала председатель Совета Федерации в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи МПС.
Матвиенко отметила, что Европа, которая была "источником двух мировых войн", снова "подводит планету к краю пропасти".
"Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием", - объяснила политик.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Маск выступил с заявлением о конфликте на Украине
5 апреля, 20:44
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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4 апреля, 08:00
 
ЕвропаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоУкраинаВ миреРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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