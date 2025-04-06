https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650699.html

Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко

Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025

Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко

Западные страны тратят огромные деньги на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению конфликта на Украине, Европа снова... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:04:00+03:00

2025-04-06T15:04:00+03:00

2025-04-06T15:49:00+03:00

европа

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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Западные страны тратят огромные деньги на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению конфликта на Украине, Европа снова "подводит планету к краю пропасти", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В субботу делегация российского парламента во главе с Матвиенко отправилась в Узбекистан для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС)."Особую тревогу вызывают и проблемы в сфере международной безопасности, которые всегда имеют рукотворный характер: у них есть "авторы", спонсоры и выгодоприобретатели. Самый яркий пример - украинский кризис. Западные страны в угоду своим геополитическим амбициям, стремлению нанести России стратегическое поражение тратят сотни миллиардов долларов на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению украинского конфликта", - сказала председатель Совета Федерации в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи МПС.Матвиенко отметила, что Европа, которая была "источником двух мировых войн", снова "подводит планету к краю пропасти"."Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием", - объяснила политик.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20250405/mask-2009570177.html

https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, совет федерации рф, валентина матвиенко, украина, в мире, россия, владимир путин, сергей лавров, нато, евросоюз