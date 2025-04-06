https://ria.ru/20250406/germaniya-2009560455.html

Германия потребовала российский газ

Германия потребовала российский газ - РИА Новости, 06.04.2025

Германия потребовала российский газ

С торжествующим злорадством и полным основанием можно сказать — свершилось. Трансатлантическая западная коалиция прямо на глазах рассыпается благодаря изменению РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:00:00+03:00

2025-04-06T08:00:00+03:00

2025-04-06T08:04:00+03:00

аналитика

германия

европа

россия

михаэль кречмер

олаф шольц

фридрих мерц

северный поток

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С торжествующим злорадством и полным основанием можно сказать — свершилось. Трансатлантическая западная коалиция прямо на глазах рассыпается благодаря изменению даже не курса, а корневой идеологии внешней политики Вашингтона, и вчерашние благостные союзники открыто рвут одеяло на себя. Не успел Фридрих Мерц принять дела у своего незадачливого предшественника, как на политическую сцену со скандальными речами полезли его коллеги по партии — и не только. Заместитель председателя правоцентристских христианских демократов (ХДС) Михаэль Кречмер с трибуны бундестага заявил, что санкции против России полностью устарели, не отвечают текущим реалиям и вредят не России, а Германии. Тем более что американцы, выразительно подчеркнул Кречмер, уже вовсю ведут дипломатический диалог с русскими, выстраивая новое мироустройство с выгодой для себя.Скандальное выступление Кречмера, идущее строго вразрез общему курсу Евросоюза и его русофобской политике, можно было бы списать на сезонное обострение популизма, но дело в том, что второе лицо ХДС вовсе не одинок. Чуть раньше его однопартиец и депутат Томас Барайс потребовал от правительства восстановить импорт российского газа сразу после подписания перемирия на Украине. С ними в унисон выступил Ян Хайниш. На страницах издания Politico он заявил, что Германия просто обязана обсудить восстановление ресурсного сотрудничества с Москвой.Но и это не все певцы нового времени.Соратник Олафа Шольца по СДПГ и по совместительству глава земли Бранденбург Дитмар Войдке тоже призывает снять запрет на покупку российских углеводородов, причем даже не скрывает причин своей заинтересованности. В подчиненном ему регионе находится крупный нефтеперерабатывающий завод компании PCK, один из крупнейших в Европе и ранее принадлежавший "Роснефти". Еще пару лет назад комбинат был главным поставщиком различных видов светлых нефтепродуктов в столичном регионе Германии, а теперь судорожно пытается найти поставщиков в Казахстане, простаивая и сокращая рабочие места. К слову, вместе с PCK Schwedt очень грустят их коллеги с НПЗ Miro и Bayernoil. Их тоска плещется в глазах местных потребителей, наблюдающих, как всего за год стоимость литра автомобильного бензина подросла с 1,59 евро (160 рублей) до 1,92 евро (177 рублей по текущему курсу).Особую печаль в немецкой и европейской душе вызывает тот факт, что все предупреждения и прогнозы Москвы и, как их любит величать западная пресса, кремлевских пропагандистов оказались правдой до последнего слова. Более того, правдивость была видна прямо в момент введения первых секторальных санкций.Уже далекий 2021 год Берлин завершал, переполняемый надеждами на восстановление экономики после пандемии. За рубежом, включая Россию, были закуплены рекордные 137 миллиардов кубометров природного газа (1652 тераватт-часа, согласно отчету федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur). Через два месяца началась специальная военная операция на Украине, и Германия, как выяснилось, начисто лишенная собственного геополитического мнения, начала перекрывать маршруты поставок российской нефти и газа. Берлину активно помогали Польша и Украина. Теракт на "Северных потоках" вычел из немецкой экономики 55 миллиардов кубометров импорта, Варшава посодействовала исчезновению еще 33 миллиардов, поставлявшихся через МГП "Ямал — Европа". Киев подарил четырехкратное сокращение прокачки по УГТС, оставив 30-40 миллиардов кубических метров в год, да и этот ручеек пересох вместе с боем новогодних курантов.Для понимания тенденций по другую сторону трубы добавим, что экспорт российского газа в страны еврозоны в 2021 году составил 206 миллиардов, в 2022-м — 122 миллиарда, а в 2023 году сжался до 85 миллиардов кубических метров, продолжая сокращаться.Санкционный занавес рухнул на российско-германское сотрудничество, как бетонная плита, вызвав рекордные убытки "Газпрома" по итогам прошлого года. Правда, попутно на дно уволокло все ключевые и наиболее энергоемкие сектора немецкой экономики: электрогенерацию, химическую промышленность, а также производство азотных удобрений и пластиков. По итогам 2023-го фискального года экономика Германии потеряла 0,5 процента внутреннего валового продукта, а год спустя уходящее правительство Шольца скорбно констатировало, что экономика в 2024 году вместо ожидаемых 1,3 выросла всего на 0,2 процента. Однако международные агентства Берлину не поверили и перевели местную экономику в статус "техническая рецессия". Это означает, что ВВП государства снижался два квартала подряд с одновременным сокращением розничных и оптовых продаж, а также уменьшением спроса на рабочую силу в отраслях реального сектора.Команда Шольца вылетела из власти не просто так. Бесконечно выискивая миллиарды евро на военную помощь Украине, немецкие руководители не учли, что на покрытие нужд национальной промышленности в 2024 году потребовалось всего 70 миллиардов кубометров газа (844 тераватт-часа), то есть объем реального сектора производства, основного донора федерального бюджета, просел почти на четверть. Попытки засыпать эту яму бумажными деньгами привели к инфляции в 6,9 процента в 2023-м и 5,8 процента в 2024 году, но и тут оппоненты обвиняли Роберта Хабека в определенной ловкости рук.Наш разговор был бы неполным без упоминания сугубо политических аспектов, ведь именно они вначале расторгли экономические связи Москвы и Европы, а теперь кромсают нити старой транснациональной экономики.Немцы никогда не пылали к нам любовью, и текущие разговоры пошли исключительно потому, что даже у такой зажиточной страны, как Германия, запас подкожного экономического жира стремительно истончается, а привычка жить богато и быть локомотивом Европы осталась. Демарш Трампа, начавшего прямые переговоры с Кремлем и демонстративно игнорирующего мнение ЕС, поставил европейцев в дурацкое положение — когда расходы на войну есть, убытки и финансовые потери есть, экономика клонится набок, а вчерашний образец для подражания аврально договаривается со вчерашними "плохими парнями". Причем даже не скрывает, что делает это с целью окончательного превращения Европы во вторичный рынок потребления и безотказный кошелек.В то время как Вашингтон растягивается в переговорном шпагате между Москвой и Киевом, Брюссель и Лондон всеми силами подливают бензин в пламя войны на востоке. Трампу это не нравится, но он отдает себе отчет, что заставить Зеленского подписать мир можно только через опосредованное давление на Европу. США уже ввели торговые пошлины на товары из Старого Света, беззастенчиво манипулируют поставками СПГ, открыто пытаются взять под управление "Северные потоки", УГТС и украинскую энергетику. Но это все — среднесрочная перспектива и дивиденды, а на коротком отрезке Вашингтон начал бомбить йеменских хуситов.Казалось бы, какая взаимосвязь между украинским кризисом и бомбардировками северных районов Йемена? Как ни странно, самая прямая, и об этом уже пишет немецкая пресса.Испытывая колоссальный ресурсный голод, Германия вела переговоры с Катаром об увеличении поставок СПГ. Доха согласилась, но путь к терминалам в Брунсбюттеле, Штаде и Вильгельмсхафене традиционно проходит через Красное море и Суэцкий канал. С началом обмена ракетными любезностями между хуситами и ВМФ США судоходство на маршруте резко усложнилось, а страховщики взвинтили цены. У Германии выбор невелик: либо возить газ под свистящими над головой ракетами, либо отправлять газовозы в обход Африки. В обоих случаях вожделенные кубометры становятся неподъемно дорогими.Фактор американского СПГ в спасении европейской экономики становится непреодолимым. Либо надо срочно договариваться с русскими. Россия во всем этом запутанном раскладе — в максимально выгодном положении. Торопиться нам некуда, можно спокойно доводить "дорогих западных партнеров" до нужной кондиции и договороспособности. Газа у нас в избытке, и на фронте мы успешно давим.

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https://ria.ru/20250329/germanija-2008091102.html

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https://ria.ru/20250319/evrosoyuz-2005850509.html

https://ria.ru/20250316/germanija-2005276737.html

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аналитика, германия, европа, россия, михаэль кречмер, олаф шольц, фридрих мерц, северный поток, хдс/хсс, природный газ