https://ria.ru/20250406/fidan-2009682699.html

Фидан раскритиковал лидера оппозиции после заявлений об Эрдогане

Фидан раскритиковал лидера оппозиции после заявлений об Эрдогане - РИА Новости, 06.04.2025

Фидан раскритиковал лидера оппозиции после заявлений об Эрдогане

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля "знать свое место" после его... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T20:07:00+03:00

2025-04-06T20:07:00+03:00

2025-04-06T20:07:00+03:00

в мире

турция

стамбул

озгюр озель

экрем имамоглу

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001259971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d34e5738ba621002f2e018d5083459b.jpg

АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля "знать свое место" после его заявлений об администрации турецкого лидера, это первая жесткая оценка главы турецкого внешнеполитического ведомства по внутренней политике. В воскресенье СНР провел 21-й внеочередной съезд в культурном центре "Енимахалле Назым Хикмет" в турецкой столице - Анкаре. Действующий председатель партии Озель, был переизбран на свой пост. На съезде также прошли выборы в партийное собрание и Высший дисциплинарный совет. Озель, выступая на съезде заявил, что все опросы, проведенные в республике, показывают, что они являются "первой партией" в Турции, политик обвинил власти в "использовании силы" против соперников, назвав администрацию Эрдогана "администрацией хунты". Также Озель объявил масштабный сбор подписей по "выражению недоверия" президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану и проведению досрочных президентских выборов. " "Пришло время знать свое место! При поддержке нашего народа турецкое правительство на протяжении многих лет служило Турции и боролось со всеми видами опеки. Мы никогда не получали приказов ни от кого, кроме нашего народа, мы никогда не просили согласия ни у кого, кроме нашего народа. Мы боролись против всех видов власти и центров опеки, нацеленных на Турцию", - написал Фидан в соцсети Х. По его словам, "Озель представляет традицию, которая на протяжении многих лет проводила политику в тени переворотов против воли народа". "Именно Озгюр Озел ищет легитимности вне избирательных урн и пытается разрабатывать политику на улице. Именно Озгюр Озел уже несколько недель ищет помощи у иностранных держав, умоляя иностранные столицы о поддержке, говоря: "Мы чувствуем себя брошенными". Именно Озгюр Озел пытается сделать героическую историю из дела о коррупции. Мы отвергаем этот менталитет, который смешивает свои личные амбиции с теориями заговора и преподносит их под видом политики! Мы будем продолжать работать с решимостью служить нашей нации", - отметил Фидан. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.

https://ria.ru/20250406/erdogan-2009677106.html

https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html

https://ria.ru/20250405/turtsija-2009567142.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, стамбул, озгюр озель, экрем имамоглу, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган