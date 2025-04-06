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Фидан раскритиковал лидера оппозиции после заявлений об Эрдогане - РИА Новости, 06.04.2025
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20:07 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/fidan-2009682699.html
Фидан раскритиковал лидера оппозиции после заявлений об Эрдогане
Фидан раскритиковал лидера оппозиции после заявлений об Эрдогане - РИА Новости, 06.04.2025
Фидан раскритиковал лидера оппозиции после заявлений об Эрдогане
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля "знать свое место" после его... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T20:07:00+03:00
2025-04-06T20:07:00+03:00
в мире
турция
стамбул
озгюр озель
экрем имамоглу
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля "знать свое место" после его заявлений об администрации турецкого лидера, это первая жесткая оценка главы турецкого внешнеполитического ведомства по внутренней политике. В воскресенье СНР провел 21-й внеочередной съезд в культурном центре "Енимахалле Назым Хикмет" в турецкой столице - Анкаре. Действующий председатель партии Озель, был переизбран на свой пост. На съезде также прошли выборы в партийное собрание и Высший дисциплинарный совет. Озель, выступая на съезде заявил, что все опросы, проведенные в республике, показывают, что они являются "первой партией" в Турции, политик обвинил власти в "использовании силы" против соперников, назвав администрацию Эрдогана "администрацией хунты". Также Озель объявил масштабный сбор подписей по "выражению недоверия" президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану и проведению досрочных президентских выборов. " "Пришло время знать свое место! При поддержке нашего народа турецкое правительство на протяжении многих лет служило Турции и боролось со всеми видами опеки. Мы никогда не получали приказов ни от кого, кроме нашего народа, мы никогда не просили согласия ни у кого, кроме нашего народа. Мы боролись против всех видов власти и центров опеки, нацеленных на Турцию", - написал Фидан в соцсети Х. По его словам, "Озель представляет традицию, которая на протяжении многих лет проводила политику в тени переворотов против воли народа". "Именно Озгюр Озел ищет легитимности вне избирательных урн и пытается разрабатывать политику на улице. Именно Озгюр Озел уже несколько недель ищет помощи у иностранных держав, умоляя иностранные столицы о поддержке, говоря: "Мы чувствуем себя брошенными". Именно Озгюр Озел пытается сделать героическую историю из дела о коррупции. Мы отвергаем этот менталитет, который смешивает свои личные амбиции с теориями заговора и преподносит их под видом политики! Мы будем продолжать работать с решимостью служить нашей нации", - отметил Фидан. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
https://ria.ru/20250406/erdogan-2009677106.html
https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html
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в мире, турция, стамбул, озгюр озель, экрем имамоглу, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Озгюр Озель, Экрем Имамоглу, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган
Фидан раскритиковал лидера оппозиции после заявлений об Эрдогане

Фидан призвал Озеля "знать свое место" после его слов об Эрдогане

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля "знать свое место" после его заявлений об администрации турецкого лидера, это первая жесткая оценка главы турецкого внешнеполитического ведомства по внутренней политике.
В воскресенье СНР провел 21-й внеочередной съезд в культурном центре "Енимахалле Назым Хикмет" в турецкой столице - Анкаре. Действующий председатель партии Озель, был переизбран на свой пост. На съезде также прошли выборы в партийное собрание и Высший дисциплинарный совет. Озель, выступая на съезде заявил, что все опросы, проведенные в республике, показывают, что они являются "первой партией" в Турции, политик обвинил власти в "использовании силы" против соперников, назвав администрацию Эрдогана "администрацией хунты". Также Озель объявил масштабный сбор подписей по "выражению недоверия" президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану и проведению досрочных президентских выборов. "
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В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу
Вчера, 19:23
"Пришло время знать свое место! При поддержке нашего народа турецкое правительство на протяжении многих лет служило Турции и боролось со всеми видами опеки. Мы никогда не получали приказов ни от кого, кроме нашего народа, мы никогда не просили согласия ни у кого, кроме нашего народа. Мы боролись против всех видов власти и центров опеки, нацеленных на Турцию", - написал Фидан в соцсети Х.
По его словам, "Озель представляет традицию, которая на протяжении многих лет проводила политику в тени переворотов против воли народа".
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"Именно Озгюр Озел ищет легитимности вне избирательных урн и пытается разрабатывать политику на улице. Именно Озгюр Озел уже несколько недель ищет помощи у иностранных держав, умоляя иностранные столицы о поддержке, говоря: "Мы чувствуем себя брошенными". Именно Озгюр Озел пытается сделать героическую историю из дела о коррупции. Мы отвергаем этот менталитет, который смешивает свои личные амбиции с теориями заговора и преподносит их под видом политики! Мы будем продолжать работать с решимостью служить нашей нации", - отметил Фидан.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов.
По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Оппозиция обвинила Эрдогана в политике отдаления Турции от Европы
5 апреля, 20:15
 
В миреТурцияСтамбулОзгюр ОзельЭкрем ИмамоглуХакан ФиданРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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