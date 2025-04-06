https://ria.ru/20250406/erdogan-2009677106.html

В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу

В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу - РИА Новости, 06.04.2025

В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы вмешательстве главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана и министра финансов Мехмета Шимшека в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:23:00+03:00

2025-04-06T19:23:00+03:00

2025-04-06T19:23:00+03:00

в мире

турция

стамбул

экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

мехмет шимшек

анкара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_388:145:2811:1508_1920x0_80_0_0_1b9f16ffc7811a107d2ac2d0097a51be.jpg

АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы вмешательстве главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана и министра финансов Мехмета Шимшека в судебное разбирательство по уголовному делу о коррупции в мэрии Стамбула. В ряде оппозиционных СМИ Турции в воскресенье появились сообщения о том, что отчеты Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) по коррупции в мэрии Стамбула якобы были подготовлены по поручению Эрдогана и под непосредственным давлением Шимшека. "Президентские или министерские власти не могут заранее знать о соответствующих процессах или вмешиваться в них. Утверждение о том, что Реджеп Тайип Эрдоган и министр (Мехмет - ред.) Шимшек вмешиваются в судебные процессы, совершенно безосновательно и направлено на нанесение ущерба независимости и беспристрастности судебной системы",- говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.

https://ria.ru/20250405/turtsija-2009567142.html

https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html

турция

стамбул

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, анкара