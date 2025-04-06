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В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу - РИА Новости, 06.04.2025
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19:23 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/erdogan-2009677106.html
В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу
В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу - РИА Новости, 06.04.2025
В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы вмешательстве главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана и министра финансов Мехмета Шимшека в... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:23:00+03:00
2025-04-06T19:23:00+03:00
в мире
турция
стамбул
экрем имамоглу
реджеп тайип эрдоган
мехмет шимшек
анкара
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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы вмешательстве главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана и министра финансов Мехмета Шимшека в судебное разбирательство по уголовному делу о коррупции в мэрии Стамбула. В ряде оппозиционных СМИ Турции в воскресенье появились сообщения о том, что отчеты Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) по коррупции в мэрии Стамбула якобы были подготовлены по поручению Эрдогана и под непосредственным давлением Шимшека. "Президентские или министерские власти не могут заранее знать о соответствующих процессах или вмешиваться в них. Утверждение о том, что Реджеп Тайип Эрдоган и министр (Мехмет - ред.) Шимшек вмешиваются в судебные процессы, совершенно безосновательно и направлено на нанесение ущерба независимости и беспристрастности судебной системы",- говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
https://ria.ru/20250405/turtsija-2009567142.html
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, анкара
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, Анкара
В Анкаре опровергли слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу

Анкара опровергла слухи о вмешательстве Эрдогана в дело Имамоглу о коррупции

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы вмешательстве главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана и министра финансов Мехмета Шимшека в судебное разбирательство по уголовному делу о коррупции в мэрии Стамбула.
В ряде оппозиционных СМИ Турции в воскресенье появились сообщения о том, что отчеты Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) по коррупции в мэрии Стамбула якобы были подготовлены по поручению Эрдогана и под непосредственным давлением Шимшека.
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"Президентские или министерские власти не могут заранее знать о соответствующих процессах или вмешиваться в них. Утверждение о том, что Реджеп Тайип Эрдоган и министр (Мехмет - ред.) Шимшек вмешиваются в судебные процессы, совершенно безосновательно и направлено на нанесение ущерба независимости и беспристрастности судебной системы",- говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов.
По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
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В миреТурцияСтамбулЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип ЭрдоганМехмет ШимшекАнкара
 
 
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