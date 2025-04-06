https://ria.ru/20250406/erdogan-2009596141.html

Евродепутат призвал заморозить диалог ЕС с Эрдоганом

Евродепутат призвал заморозить диалог ЕС с Эрдоганом - РИА Новости, 06.04.2025

Евродепутат призвал заморозить диалог ЕС с Эрдоганом

Депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер призвал к приостановке контактов Евросоюза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T05:41:00+03:00

2025-04-06T05:41:00+03:00

2025-04-06T05:41:00+03:00

в мире

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экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер призвал к приостановке контактов Евросоюза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до освобождения из-под стражи оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. "Пока Имамоглу содержится под арестом, мы должны заморозить контакты ЕС и стран-членов (с Эрдоганом - ред.) на политическом уровне. Это значительно усилило бы давление на Эрдогана", - заявил Галер немецкой газете Bild. При этом политик отметил, что не поддерживает полный разрыв контактов, так как Турция "продолжает оставаться важным партнером" ЕС в вопросах миграции, безопасности, а также украинского конфликта. Политик также призвал активизировать контакты с турецкой оппозицией. По информации СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.

https://ria.ru/20250405/turtsija-2009567142.html

https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html

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германия

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в мире, турция, стамбул, германия, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, bild