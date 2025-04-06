https://ria.ru/20250406/dezertiry-2009696871.html

Депутат Рады назвал число дезертиров из ВСУ

Депутат Рады назвал число дезертиров из ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025

Депутат Рады назвал число дезертиров из ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:27:00+03:00

2025-04-06T21:27:00+03:00

2025-04-06T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, что, по его оценкам, составляет треть личного состава украинской армии. "Официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных государственным бюро безопасности Украины на 1 апреля 2025 года - 175 435 случаев. В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть украинской армии", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По оценкам Дубинского, с учетом 250 тысяч дезертиров и "примерно такого же" количества пропавших без вести фактически в ВСУ сейчас служат от 250 до 300 тысяч человек. Депутат полагает, что при такой численности военных ВСУ до осени ждет обвал фронта. "(Владимир - ред.) Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена", - пишет Дубинский. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после вступления на Украине осенью 2024 года в силу закона о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20250405/germaniya-2009462456.html

https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины