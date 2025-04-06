https://ria.ru/20250406/bpl-2009602161.html

В Воронежской области ночью уничтожили несколько БПЛА

В Воронежской области ночью уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 06.04.2025

В Воронежской области ночью уничтожили несколько БПЛА

Несколько БПЛА уничтожено прошлой ночью над Воронежской областью, есть один пострадавший, он госпитализирован, сообщает губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:31:00+03:00

2025-04-06T08:31:00+03:00

2025-04-06T08:31:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожено прошлой ночью над Воронежской областью, есть один пострадавший, он госпитализирован, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Минувшей ночью в небе у границы Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, при падении обломков ушиб получил один человек", - написал он. Отмечается, что пострадавшему уже оказана помощь. Кроме того, незначительно повреждены два строения. Режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

https://ria.ru/20250331/ataka-2008370116.html

воронежская область

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Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)