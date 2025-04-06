В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка
В Благовещенске водитель насмерть задавил шестилетнюю девочку
© Фото : Прокуратура Амурской области/TelegramДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя в Благовещенске
ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя в Благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Девочка-пешеход 6 лет погибла в результате наезда автомобиля во дворе дома в Благовещенске, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция и прокуратура Амурской области.
По данным инспекции, ДТП произошло в воскресенье около 13.00 (7.00 мск) в посёлке Чигири в Благовещенском округе в районе дома 1/3 по ул. Василенко.
"Водитель автомобиля Toyota Prius допустила наезд на девочку-пешехода 2018 года рождения. Ребёнок от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа МУ МВД России "Благовещенское" и прокурор Благовещенского округа.
"Прокуратура Благовещенского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя. В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.
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