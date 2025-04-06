https://ria.ru/20250406/blagoveschensk-2009607497.html

В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка

В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 06.04.2025

В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка

Девочка-пешеход 6 лет погибла в результате наезда автомобиля во дворе дома в Благовещенске, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция и прокуратура... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:40:00+03:00

2025-04-06T09:40:00+03:00

2025-04-06T10:37:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

благовещенский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

toyota corolla

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Девочка-пешеход 6 лет погибла в результате наезда автомобиля во дворе дома в Благовещенске, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция и прокуратура Амурской области. По данным инспекции, ДТП произошло в воскресенье около 13.00 (7.00 мск) в посёлке Чигири в Благовещенском округе в районе дома 1/3 по ул. Василенко. "Водитель автомобиля Toyota Prius допустила наезд на девочку-пешехода 2018 года рождения. Ребёнок от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении Госавтоинспекции. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа МУ МВД России "Благовещенское" и прокурор Благовещенского округа. "Прокуратура Благовещенского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя. В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250404/dtp-2009400179.html

https://ria.ru/20241214/porshe-1989227934.html

благовещенск

амурская область

благовещенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, благовещенск, амурская область, благовещенский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla