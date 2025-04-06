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В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 06.04.2025
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09:40 06.04.2025 (обновлено: 10:37 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/blagoveschensk-2009607497.html
В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка
В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка - РИА Новости, 06.04.2025
В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка
Девочка-пешеход 6 лет погибла в результате наезда автомобиля во дворе дома в Благовещенске, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция и прокуратура... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:40:00+03:00
2025-04-06T10:37:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
благовещенский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Девочка-пешеход 6 лет погибла в результате наезда автомобиля во дворе дома в Благовещенске, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция и прокуратура Амурской области. По данным инспекции, ДТП произошло в воскресенье около 13.00 (7.00 мск) в посёлке Чигири в Благовещенском округе в районе дома 1/3 по ул. Василенко. "Водитель автомобиля Toyota Prius допустила наезд на девочку-пешехода 2018 года рождения. Ребёнок от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении Госавтоинспекции. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа МУ МВД России "Благовещенское" и прокурор Благовещенского округа. "Прокуратура Благовещенского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя. В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250404/dtp-2009400179.html
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благовещенск
амурская область
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происшествия, благовещенск, амурская область, благовещенский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Благовещенский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
В Благовещенске в ДТП погибла шестилетняя девочка

В Благовещенске водитель насмерть задавил шестилетнюю девочку

© Фото : Прокуратура Амурской области/TelegramДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя в Благовещенске
ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Прокуратура Амурской области/Telegram
ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя в Благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апр – РИА Новости. Девочка-пешеход 6 лет погибла в результате наезда автомобиля во дворе дома в Благовещенске, проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция и прокуратура Амурской области.
По данным инспекции, ДТП произошло в воскресенье около 13.00 (7.00 мск) в посёлке Чигири в Благовещенском округе в районе дома 1/3 по ул. Василенко.
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"Водитель автомобиля Toyota Prius допустила наезд на девочку-пешехода 2018 года рождения. Ребёнок от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа МУ МВД России "Благовещенское" и прокурор Благовещенского округа.
"Прокуратура Благовещенского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя. В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.
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ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьБлаговещенский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota Corolla
 
 
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