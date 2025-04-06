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Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна - РИА Новости, 06.04.2025
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17:35 06.04.2025 (обновлено: 18:00 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/bakhreyn-2009666925.html
Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна
Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна - РИА Новости, 06.04.2025
Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна
Россия ожидает визит главы консультативного совета (верхней палаты) национального собрания Бахрейна Али бен Салех Ас-Салеха, который планируется в июле,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T17:35:00+03:00
2025-04-06T18:00:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия ожидает визит главы консультативного совета (верхней палаты) национального собрания Бахрейна Али бен Салех Ас-Салеха, который планируется в июле, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "У нас установились, если говорить о парламентском сотрудничестве, хорошие отношения с консультативным советом национального собрания Королевства Бахрейн, хорошие личные отношения с Ас-Салехом. Он обещал, что в июле этого года приедет с официальным визитом в Россию. Прошу передать ему теплый "привет" от меня и передать, что мы ждем его с визитом", - сказала Матвиенко на встрече с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмедом Аль-Мусалламом. Председатель Совета Федерации отметила, что российско-бахрейнские отношения развиваются очень успешно. Они получили новый импульс в последние годы. "В сентябре этого года мы будем отмечать 35-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Важнейшим событием в наших отношениях, безусловно, стал визит Его Величества, короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа в Москву в мае прошлого года, состоявшиеся переговоры с лидером нашей страны (Владимиром Путиным)", - отметила Матвиенко. По словам законодателя, в России дорожат доверительным, конструктивным характером отношений между двумя государствами по основным вопросам мировой и региональной политики. Кроме того, Матвиенко уточнила, что по большинству ключевых проблем в международной повестке взгляды обеих стран либо близки, либо совпадают, что создает хорошие возможности для взаимодействия, координации действий на различных международных площадках: в ООН и других. По мнению законодателя, существуют большие возможности, большой потенциал для наращивания сотрудничества в экономической и инвестиционной сфере. Матвиенко добавила, что ожидается делегация Бахрейна на Петербургском международном экономическом форуме. "Это хорошая возможность для общения, поиска бизнес-партнеров, ниш для возможного сотрудничества", - полагает председатель Совета Федерации. Матвиенко также пригласила парламентариев Бахрейна принять участие в Невском международном экологическом конгрессе. В мае 2024 года король Бахрейна приехал в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае прошлого года.
https://ria.ru/20240906/putin-1970970960.html
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бахрейн, россия, москва, валентина матвиенко, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, совет федерации рф, оон
Бахрейн, Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Хамад бен Иса Аль Халифа, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, ООН
Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна

Матвиенко: в РФ в июле ждут главу консультативного совета нацсобрания Бахрейна

© Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмед Аль-Мусаллим во время встречи. 6 апреля 2025
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмед Аль-Мусаллим во время встречи. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Совет Федерации/Telegram
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмед Аль-Мусаллим во время встречи. 6 апреля 2025
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия ожидает визит главы консультативного совета (верхней палаты) национального собрания Бахрейна Али бен Салех Ас-Салеха, который планируется в июле, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"У нас установились, если говорить о парламентском сотрудничестве, хорошие отношения с консультативным советом национального собрания Королевства Бахрейн, хорошие личные отношения с Ас-Салехом. Он обещал, что в июле этого года приедет с официальным визитом в Россию. Прошу передать ему теплый "привет" от меня и передать, что мы ждем его с визитом", - сказала Матвиенко на встрече с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмедом Аль-Мусалламом.
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Председатель Совета Федерации отметила, что российско-бахрейнские отношения развиваются очень успешно. Они получили новый импульс в последние годы.
«
"В сентябре этого года мы будем отмечать 35-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Важнейшим событием в наших отношениях, безусловно, стал визит Его Величества, короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа в Москву в мае прошлого года, состоявшиеся переговоры с лидером нашей страны (Владимиром Путиным)", - отметила Матвиенко.
По словам законодателя, в России дорожат доверительным, конструктивным характером отношений между двумя государствами по основным вопросам мировой и региональной политики. Кроме того, Матвиенко уточнила, что по большинству ключевых проблем в международной повестке взгляды обеих стран либо близки, либо совпадают, что создает хорошие возможности для взаимодействия, координации действий на различных международных площадках: в ООН и других.
По мнению законодателя, существуют большие возможности, большой потенциал для наращивания сотрудничества в экономической и инвестиционной сфере. Матвиенко добавила, что ожидается делегация Бахрейна на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Это хорошая возможность для общения, поиска бизнес-партнеров, ниш для возможного сотрудничества", - полагает председатель Совета Федерации.
Матвиенко также пригласила парламентариев Бахрейна принять участие в Невском международном экологическом конгрессе.
В мае 2024 года король Бахрейна приехал в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае прошлого года.
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