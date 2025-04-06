https://ria.ru/20250406/bakhreyn-2009666925.html

Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна

Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна - РИА Новости, 06.04.2025

Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна

Россия ожидает визит главы консультативного совета (верхней палаты) национального собрания Бахрейна Али бен Салех Ас-Салеха, который планируется в июле,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:35:00+03:00

2025-04-06T17:35:00+03:00

2025-04-06T18:00:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия ожидает визит главы консультативного совета (верхней палаты) национального собрания Бахрейна Али бен Салех Ас-Салеха, который планируется в июле, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "У нас установились, если говорить о парламентском сотрудничестве, хорошие отношения с консультативным советом национального собрания Королевства Бахрейн, хорошие личные отношения с Ас-Салехом. Он обещал, что в июле этого года приедет с официальным визитом в Россию. Прошу передать ему теплый "привет" от меня и передать, что мы ждем его с визитом", - сказала Матвиенко на встрече с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмедом Аль-Мусалламом. Председатель Совета Федерации отметила, что российско-бахрейнские отношения развиваются очень успешно. Они получили новый импульс в последние годы. "В сентябре этого года мы будем отмечать 35-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Важнейшим событием в наших отношениях, безусловно, стал визит Его Величества, короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа в Москву в мае прошлого года, состоявшиеся переговоры с лидером нашей страны (Владимиром Путиным)", - отметила Матвиенко. По словам законодателя, в России дорожат доверительным, конструктивным характером отношений между двумя государствами по основным вопросам мировой и региональной политики. Кроме того, Матвиенко уточнила, что по большинству ключевых проблем в международной повестке взгляды обеих стран либо близки, либо совпадают, что создает хорошие возможности для взаимодействия, координации действий на различных международных площадках: в ООН и других. По мнению законодателя, существуют большие возможности, большой потенциал для наращивания сотрудничества в экономической и инвестиционной сфере. Матвиенко добавила, что ожидается делегация Бахрейна на Петербургском международном экономическом форуме. "Это хорошая возможность для общения, поиска бизнес-партнеров, ниш для возможного сотрудничества", - полагает председатель Совета Федерации. Матвиенко также пригласила парламентариев Бахрейна принять участие в Невском международном экологическом конгрессе. В мае 2024 года король Бахрейна приехал в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае прошлого года.

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https://ria.ru/20240903/bakhreyn-1970142100.html

https://ria.ru/20241119/sokrovischa-1984719153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бахрейн, россия, москва, валентина матвиенко, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, совет федерации рф, оон