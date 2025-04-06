Матвиенко встретилась с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна
Матвиенко: в РФ в июле ждут главу консультативного совета нацсобрания Бахрейна
© Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмед Аль-Мусаллим во время встречи. 6 апреля 2025
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмед Аль-Мусаллим во время встречи. 6 апреля 2025
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия ожидает визит главы консультативного совета (верхней палаты) национального собрания Бахрейна Али бен Салех Ас-Салеха, который планируется в июле, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"У нас установились, если говорить о парламентском сотрудничестве, хорошие отношения с консультативным советом национального собрания Королевства Бахрейн, хорошие личные отношения с Ас-Салехом. Он обещал, что в июле этого года приедет с официальным визитом в Россию. Прошу передать ему теплый "привет" от меня и передать, что мы ждем его с визитом", - сказала Матвиенко на встрече с председателем палаты депутатов нацсобрания Бахрейна Ахмедом Аль-Мусалламом.
Путин получил приглашение посетить Бахрейн, заявил Ушаков
6 сентября 2024, 08:37
Председатель Совета Федерации отметила, что российско-бахрейнские отношения развиваются очень успешно. Они получили новый импульс в последние годы.
«
"В сентябре этого года мы будем отмечать 35-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Важнейшим событием в наших отношениях, безусловно, стал визит Его Величества, короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа в Москву в мае прошлого года, состоявшиеся переговоры с лидером нашей страны (Владимиром Путиным)", - отметила Матвиенко.
По словам законодателя, в России дорожат доверительным, конструктивным характером отношений между двумя государствами по основным вопросам мировой и региональной политики. Кроме того, Матвиенко уточнила, что по большинству ключевых проблем в международной повестке взгляды обеих стран либо близки, либо совпадают, что создает хорошие возможности для взаимодействия, координации действий на различных международных площадках: в ООН и других.
По мнению законодателя, существуют большие возможности, большой потенциал для наращивания сотрудничества в экономической и инвестиционной сфере. Матвиенко добавила, что ожидается делегация Бахрейна на Петербургском международном экономическом форуме.
Бахрейн пригласил Путина посетить страну, заявил посол
3 сентября 2024, 08:25
"Это хорошая возможность для общения, поиска бизнес-партнеров, ниш для возможного сотрудничества", - полагает председатель Совета Федерации.
Матвиенко также пригласила парламентариев Бахрейна принять участие в Невском международном экологическом конгрессе.
В мае 2024 года король Бахрейна приехал в Москву с официальным визитом впервые с 2016 года. Он стал первым главой государства, посетившим РФ после инаугурации президента России в мае прошлого года.
В Москве открылась выставка "Сокровища Бахрейна"
19 ноября 2024, 23:23