https://ria.ru/20250406/aes-2009696721.html

Минск проведет консультации с Россией по вопросам о второй в стране АЭС

Минск проведет консультации с Россией по вопросам о второй в стране АЭС - РИА Новости, 06.04.2025

Минск проведет консультации с Россией по вопросам о второй в стране АЭС

Белоруссия готовится к консультациям с РФ по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике, а также по вопросам финансовых условий и возможных... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:26:00+03:00

2025-04-06T21:26:00+03:00

2025-04-06T22:22:00+03:00

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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Белоруссия готовится к консультациям с РФ по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике, а также по вопросам финансовых условий и возможных сроков реализации проекта, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз."В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с Российской Федерацией для обсуждения на предмет технических параметров второй белорусской атомной электростанции, финансовых условий и сроков, когда мы сможем ее реализовать", - заявил министр телеканалу "Беларусь 1".Он подчеркнул, что белорусские энергетики готовы и считают, что вторая атомная электростанция, как и первая, будет работать на экономику Белоруссии.В середине марта Мороз заявлял, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшее время планируется предоставить информацию о параметрах возможной реализации проекта по строительству еще одной АЭС в стране. В марте Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск попросил россиян, если есть возможность, построить вторую атомную электростанцию. Он добавил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.

https://ria.ru/20250406/polsha-2009683281.html

https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html

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минск, белоруссия, россия, в мире, союзное государство, александр лукашенко, совет федерации рф, белорусская аэс