Рейтинг@Mail.ru
Минск проведет консультации с Россией по вопросам о второй в стране АЭС - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 06.04.2025 (обновлено: 22:22 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/aes-2009696721.html
Минск проведет консультации с Россией по вопросам о второй в стране АЭС
Минск проведет консультации с Россией по вопросам о второй в стране АЭС - РИА Новости, 06.04.2025
Минск проведет консультации с Россией по вопросам о второй в стране АЭС
Белоруссия готовится к консультациям с РФ по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике, а также по вопросам финансовых условий и возможных... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:26:00+03:00
2025-04-06T22:22:00+03:00
минск
белоруссия
россия
в мире
союзное государство
александр лукашенко
совет федерации рф
белорусская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_0d5bc7ded50870edb603c57812f80714.jpg
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Белоруссия готовится к консультациям с РФ по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике, а также по вопросам финансовых условий и возможных сроков реализации проекта, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз."В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с Российской Федерацией для обсуждения на предмет технических параметров второй белорусской атомной электростанции, финансовых условий и сроков, когда мы сможем ее реализовать", - заявил министр телеканалу "Беларусь 1".Он подчеркнул, что белорусские энергетики готовы и считают, что вторая атомная электростанция, как и первая, будет работать на экономику Белоруссии.В середине марта Мороз заявлял, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшее время планируется предоставить информацию о параметрах возможной реализации проекта по строительству еще одной АЭС в стране. В марте Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск попросил россиян, если есть возможность, построить вторую атомную электростанцию. Он добавил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.
https://ria.ru/20250406/polsha-2009683281.html
https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html
минск
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/58/1497965854_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_95bd71c725225bc6156ade3ce03a0d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, белоруссия, россия, в мире, союзное государство, александр лукашенко, совет федерации рф, белорусская аэс
Минск, Белоруссия, Россия, В мире, Союзное государство, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Белорусская АЭС
Минск проведет консультации с Россией по вопросам о второй в стране АЭС

Минск готовится к консультациям с Россией по техвопросам о второй в стране АЭС

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Площадь Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Белоруссия готовится к консультациям с РФ по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике, а также по вопросам финансовых условий и возможных сроков реализации проекта, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз.
"В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с Российской Федерацией для обсуждения на предмет технических параметров второй белорусской атомной электростанции, финансовых условий и сроков, когда мы сможем ее реализовать", - заявил министр телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что белорусские энергетики готовы и считают, что вторая атомная электростанция, как и первая, будет работать на экономику Белоруссии.
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию
Вчера, 20:11
В середине марта Мороз заявлял, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшее время планируется предоставить информацию о параметрах возможной реализации проекта по строительству еще одной АЭС в стране. В марте Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск попросил россиян, если есть возможность, построить вторую атомную электростанцию. Он добавил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии.
Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии
Вчера, 03:57
 
МинскБелоруссияРоссияВ миреСоюзное государствоАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФБелорусская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала