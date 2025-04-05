"Она бредит": заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало шок в США
Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: фон дер Ляйен бредит, заявляя о помощи Украине
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится не в себе, когда заявляет о том, что ЕС будет продолжать оказывать поддержку Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Она бредит. Французы и британцы такие же. Они живут в другом мире", — сказал он, комментируя слова главы Еврокомиссии о необходимости укреплять оборону ЕС совместно с Украиной, продолжая поддерживать Киев.
Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона
4 апреля, 20:04
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".