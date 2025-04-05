https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html

"Она бредит": заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало шок в США

"Она бредит": заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 05.04.2025

"Она бредит": заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало шок в США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится не в себе, когда заявляет о том, что ЕС будет продолжать оказывать поддержку Украине, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:41:00+03:00

2025-04-05T13:41:00+03:00

2025-04-05T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится не в себе, когда заявляет о том, что ЕС будет продолжать оказывать поддержку Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Она бредит. Французы и британцы такие же. Они живут в другом мире", — сказал он, комментируя слова главы Еврокомиссии о необходимости укреплять оборону ЕС совместно с Украиной, продолжая поддерживать Киев.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html

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в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия