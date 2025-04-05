https://ria.ru/20250405/ukraina-2009549516.html

Киев преувеличивает значимость европейского контингента, заявили в Раде

Киев преувеличивает значимость европейского контингента, заявили в Раде - РИА Новости, 05.04.2025

Киев преувеличивает значимость европейского контингента, заявили в Раде

Киев преувеличивает значимость европейского контингента, заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, однако считает, что... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:45:00+03:00

2025-04-05T17:45:00+03:00

2025-04-05T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей рахманинов

эммануэль макрон

сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев преувеличивает значимость европейского контингента, заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, однако считает, что "затащить" войска на территорию Украины необходимо любой ценой, несмотря на "нулевой эффект". Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Рахманин считает, что толку будет мало от размещения контингента из европейских воск на территории Украины, по его словам, войска не будут реально влиять на фронт. По его мнению, их присутствие важно только с психологической и политической точек зрения. "Будем откровенны, мы не знаем, какой это будет контингент, но в любом случае он будет немногочисленным, невлиятельным, ... не будет применять оружие. Будет дислоцироваться максимально далеко от линии боевого соприкосновения. На сегодня сам факт пребывания (европейских войск - ред.) для нас (Украины - ред.), с точки зрения безопасности - эффект будет максимально приближен к нулевому", - заявил Рахманин в видео, опубликованном на сайте издания "Политнавигатор", Он отметил, что западные партнёры Киева на протяжении последних лет не допускали даже такой мысли, и сейчас Киеву важно "затянуть контингент любой ценой". Парламентарий пояснил, что это может в перспективе предоставить возможность расширить их присутствие. При этом он не исключил, что европейские партнёры не будут настолько решительными в этом вопросе, как от них ожидают. "С миротворческим контингентом ... любое присутствие в любом виде важно для перспективы, На текущую ситуацию это не повлияет, Никакой решительности или мужества они здесь не продемонстрируют. Не нужно от них этого ожидать, да и они этого не скрывают", - резюмировал депутат. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.

https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html

https://ria.ru/20250404/zelenskij-2009449652.html

https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, сергей рахманинов, эммануэль макрон, сергей лавров, верховная рада украины, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)