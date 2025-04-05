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В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя - РИА Новости, 05.04.2025
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Хорошие новости
 
23:32 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/tyulen-2009586042.html
В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя
В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя - РИА Новости, 05.04.2025
В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя
Слабого детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в северной... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:32:00+03:00
2025-04-05T23:32:00+03:00
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репино
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Слабого детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в северной столице, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. "Новая тюленька прибыла к нам от Яхтенного моста. Тюленька очень слабенькая и измученная", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Во вторник в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщали, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250331/peterburg-2008325985.html
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общество, санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Репино, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя

Фонд друзей балтийской нерпы: в Петербурге спасли слабого детеныша серого тюленя

© Depositphotos.com / TarpanДетеныш тюленя
Детеныш тюленя - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Depositphotos.com / Tarpan
Детеныш тюленя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Слабого детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в северной столице, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
«
"Новая тюленька прибыла к нам от Яхтенного моста. Тюленька очень слабенькая и измученная", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Во вторник в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщали, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Пять детенышей тюленя и детеныша нерпы нашли на берегу Финского залива и отправили на реабилитацию - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
На берегу Финского залива спасли детенышей тюленя и нерпы
31 марта, 09:18
 
Хорошие новостиОбществоСанкт-ПетербургРепиноФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
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