В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя
Фонд друзей балтийской нерпы: в Петербурге спасли слабого детеныша серого тюленя
© Depositphotos.com / TarpanДетеныш тюленя
© Depositphotos.com / Tarpan
Детеныш тюленя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Слабого детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в северной столице, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
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"Новая тюленька прибыла к нам от Яхтенного моста. Тюленька очень слабенькая и измученная", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Во вторник в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщали, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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