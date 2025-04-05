https://ria.ru/20250405/tyulen-2009586042.html

В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя

В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя - РИА Новости, 05.04.2025

В Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя

Слабого детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в северной... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T23:32:00+03:00

2025-04-05T23:32:00+03:00

2025-04-05T23:32:00+03:00

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общество

санкт-петербург

репино

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Слабого детеныша серого тюленя спасли в Санкт-Петербурге и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в северной столице, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. "Новая тюленька прибыла к нам от Яхтенного моста. Тюленька очень слабенькая и измученная", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Во вторник в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщали, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250331/peterburg-2008325985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга