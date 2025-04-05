https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html

"За все заплатите". Трампу пообещали жесткий ответ

"За все заплатите". Трампу пообещали жесткий ответ - РИА Новости, 05.04.2025

"За все заплатите". Трампу пообещали жесткий ответ

Крупнейшие торговые ограничения за сто лет — Дональд Трамп обложил пошлинами 185 стран. Десятки государств уже пообещали ответить. Кто пострадает больше всех,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:00:00+03:00

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2025-04-05T08:03:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейшие торговые ограничения за сто лет — Дональд Трамп обложил пошлинами 185 стран. Десятки государств уже пообещали ответить. Кто пострадает больше всех, ударит ли это в итоге по американской экономике и как беспрецедентные меры Вашингтона скажутся на России — в материале РИА Новости.С легкой рукиВеликобритания, Япония, Китай, ЕС, Украина... Максимальная ставка для Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон — 50%. Для Евросоюза — 20, Индии — 46.Как указывает Bloomberg, для КНР в итоге в среднем получится 65%.Такое решение принято в рамках чрезвычайного положения, объявленного в США из-за торгового дисбаланса.Внешнеторговый дефицит разрушает производственную базу, лишает стимулов для наращивания мощностей, подрывает критически важные цепочки поставок, приводит к зависимости ВПК "от иностранных противников", говорится в указе Трампа."Односторонняя травля"Весь мир в шоке. В Министерстве коммерции КНР указали: это типичный пример односторонней дискриминации, Пекин примет контрмеры.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о "серьезном ударе по бизнесу и потребителям" и также пообещала скорый ответ.В Бразилии отметили нарушение обязательств США перед Всемирной торговой организацией (ВТО) и выразили готовность защищать своих производителей.Исполняющий обязанности президента Южной Кореи назвал ситуацию "крайне серьезной", в Японии попросили Трампа одуматься.Премьер-министр Канады Марк Карни считает неизбежными фундаментальные изменения международной торговой системы. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал ЕС объединиться с другими странами, чтобы дать отпор.Интересно, что европейские государства в составе НАТО под давлением Трампа недавно взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП (раньше полагалось два процента). В декабре Трамп пригрозил вывести США из альянса, если союзники откажутся "платить по счетам". А сейчас буквально загнал ЕС в угол: непонятно, как теперь увеличивать военный бюджет.Кто пострадаетПошлины в основном затрагивают страны, являющиеся основными торговыми партнерами США, и прежде всего те, с которыми отрицательный торговый баланс.Таким образом, наиболее серьезные последствия ждут государства, сильно зависящие от экспорта в США. Они могут столкнуться с глубокой депрессией, беспорядками и ростом бедности, указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab."ЕС, Мексика, Канада, Китай — с ними американцы активно торгуют, и не в свою пользу. Особенно большой дефицит с КНР: импорт превышает экспорт более чем в три раза", — отмечает экономист Дарья Соколан.Большинство стран пока рассчитывают на переговоры — Трамп, по его словам, открыт для этого. Кроме того, пошлины можно оспорить через механизмы ВТО.Пекин уже нанес ответный удар: с 10 апреля — 34% на всю американскую продукцию. И пригрозил прекратить инвестиции в компании США.Соперничество двух крупнейших экономик мира чревато перестройкой цепочек поставок, замедлением глобального экономического роста. Затраты бизнеса увеличатся, предупреждают наблюдатели.Доллар не выдержалФьючерсы на индексы акций США тут же опустились более чем на четыре процента. Stoxx Europe 600 снизился на 1,9%, широкий индекс азиатских акций — на 1,7%.Индекс доллара 3 апреля потерял 2,1% — сильнейшее дневное падение с 2005-го. Четвертого апреля курс американской валюты был на минимуме с середины октября.Инвесторы явно считают, что сами США могут стать одной из жертв протекционистской политики Трампа, пишет Bloomberg. Аналитики предсказывают дальнейшее ослабление доллара, замедление экономики и рост цен.Влияние на экономику СШАРиски для Америки действительно велики. Экономисты сомневаются, что удастся выровнять торговый баланс, снизить многотриллионный внешний долг и сократить огромный дефицит бюджета. Долгосрочный эффект может оказаться противоположным.Так, по предварительным оценкам администрации Трампа, новые пошлины увеличат доходы примерно на 3,52 триллиона долларов в период с 2026-го по 2035-й."Сумма значительная, но не достаточная, чтобы покрыть дефицит бюджета, который достиг 1,8 триллиона. Экономика США может замедлиться. Наибольший эффект придется на этот год. Не исключен и нулевой рост", — объясняет Шатов.Хотя часть издержек возьмут на себя экспортеры и предприятия по всей торгово-производственной цепочке, сильно пострадают и простые американцы.Весьма вероятен очередной всплеск инфляции. В целом высокие пошлины подразумевают подорожание товаров для потребителей и уменьшение прибыли для компаний. Ни то ни другое не способствует увеличению налоговых поступлений, уточняет аналитик.В краткосрочной перспективе положительные изменения в торговом балансе возможны. Но ведь причины дефицита не устранят, добавляет Равиль Асмятуллин, доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН.Одна из основных проблем экономики США — высокий внутренний спрос и низкое производство определенных товаров. То есть от импорта никуда не деться.И проблему неконкурентоспособности ряда отраслей пошлины не решают, особенно в высокотехнологичных секторах, а также сегментах с высокой зависимостью от иностранных компонентов. Это, в частности, электроника и автомобилестроение.В конечном итоге агрессивная политика Трампа станет лишь мощным триггером процесса, который уже идет, — фрагментации мировой экономики. Страны стремятся торговать в региональных блоках. Плюс — зеркальные ограничения по отношению к США. Результат — рост цен на товары, увеличение нагрузки на потребителей по всему миру, замедление мировой экономики. Все это вполне способно запустить очередной глобальный кризис.

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https://ria.ru/20250404/vto-2009347051.html

https://ria.ru/20250403/dollar-2009186446.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009417839.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009331756.html

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экономика, сша, китай, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, марк карни, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, торговые пошлины, торговая война