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В Саранске ввели режим ЧС после атаки беспилотников - РИА Новости, 05.04.2025
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17:58 05.04.2025 (обновлено: 20:36 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/saransk-2009550411.html
В Саранске ввели режим ЧС после атаки беспилотников
В Саранске ввели режим ЧС после атаки беспилотников - РИА Новости, 05.04.2025
В Саранске ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Режим чрезвычайной ситуации введен в Саранске после атаки беспилотников, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:58:00+03:00
2025-04-05T20:36:00+03:00
саранск
артем здунов
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Саранске после атаки беспилотников, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале. &quot;После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей — ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слаженно, каждый знает свой порядок&quot;, — говорится в сообщении.Также Здунов уточнил, что жители близлежащих домов и социальные учреждения перемещены в места временного размещения. Ранее в субботу глава республики сообщал, что ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, пострадавших, по предварительной информации, нет. Минобороны РФ ранее информировало, что над территорией Мордовии за минувшую ночь были перехвачены три беспилотника.
https://ria.ru/20250405/bpla-2009469559.html
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саранск, артем здунов, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Саранск, Артем Здунов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Саранске ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Саранске после атаки беспилотников ввели режим ЧС муниципального уровня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Саранске после атаки беспилотников, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале.
«

"После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей — ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слаженно, каждый знает свой порядок", — говорится в сообщении.

Также Здунов уточнил, что жители близлежащих домов и социальные учреждения перемещены в места временного размещения.
Ранее в субботу глава республики сообщал, что ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, пострадавших, по предварительной информации, нет.
Минобороны РФ ранее информировало, что над территорией Мордовии за минувшую ночь были перехвачены три беспилотника.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА
Вчера, 03:58
 
СаранскАртем ЗдуновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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