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Для иностранных студентов разработают требования владения русским языком - РИА Новости, 05.04.2025
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03:29 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/russkiy-yazyk-2009468506.html
Для иностранных студентов разработают требования владения русским языком
Для иностранных студентов разработают требования владения русским языком - РИА Новости, 05.04.2025
Для иностранных студентов разработают требования владения русским языком
Минобрнауки РФ разрабатывает единые требования по владению русским языком для иностранных студентов, желающих поступить в вузы страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:29:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ разрабатывает единые требования по владению русским языком для иностранных студентов, желающих поступить в вузы страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России прорабатываются предложения по… определению единых требований к уровню владения русским языком (для иностранных граждан - ред.) и к порядку проведения вступительного испытания", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что по поручению президента России Владимира Путина в настоящее время прорабатываются предложения по введению стандартизированного вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в российские университеты. По данным Минобрнауки, в вузах России обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Для иностранных студентов разработают требования владения русским языком

Минобрнауки разработает требования по русскому языку для иностранных студентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ разрабатывает единые требования по владению русским языком для иностранных студентов, желающих поступить в вузы страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минобрнауки России прорабатываются предложения по… определению единых требований к уровню владения русским языком (для иностранных граждан - ред.) и к порядку проведения вступительного испытания", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что по поручению президента России Владимира Путина в настоящее время прорабатываются предложения по введению стандартизированного вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в российские университеты.
По данным Минобрнауки, в вузах России обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
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