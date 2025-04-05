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"Превосходная неделя". СМИ назвали победителя в торговой войне Трампа - РИА Новости, 05.04.2025
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23:27 05.04.2025
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"Превосходная неделя". СМИ назвали победителя в торговой войне Трампа
"Превосходная неделя". СМИ назвали победителя в торговой войне Трампа - РИА Новости, 05.04.2025
"Превосходная неделя". СМИ назвали победителя в торговой войне Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:27:00+03:00
2025-04-05T23:27:00+03:00
китай
сша
европа
си цзиньпин
тед круз (сенатор от штата техас)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом, пишет Wall Street Journal."Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя", — говорится в материале.Как указывают авторы публикации, США потратили многие годы, убеждая страны Европы ослабить экономические связи с Китаем, но теперь из-за действий Трампа возобновление их контактов с Пекином стало лишь вопросом времени. Кроме того, Поднебесная будет альтернативным партнером для стран Азии, у которых антиамериканский настрой лишь усилится.Кроме того, недовольный американскими пошлинами Запад на этой неделе продемонстрировал Китаю свою разъединенность и слабость, отмечают журналисты.В субботу сенатор-республиканец Тед Круз предупредил, что на промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных Трампом пошлин.Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 процентов. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары. Постановление вступит в силу 10 апреля.
https://ria.ru/20250405/poshliny-2009578514.html
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китай
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китай, сша, европа, си цзиньпин, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Европа, Си Цзиньпин, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
"Превосходная неделя". СМИ назвали победителя в торговой войне Трампа

WSJ назвала председателя КНР Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом, пишет Wall Street Journal.
«
"Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя", — говорится в материале.
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Как указывают авторы публикации, США потратили многие годы, убеждая страны Европы ослабить экономические связи с Китаем, но теперь из-за действий Трампа возобновление их контактов с Пекином стало лишь вопросом времени. Кроме того, Поднебесная будет альтернативным партнером для стран Азии, у которых антиамериканский настрой лишь усилится.
Кроме того, недовольный американскими пошлинами Запад на этой неделе продемонстрировал Китаю свою разъединенность и слабость, отмечают журналисты.
В субботу сенатор-республиканец Тед Круз предупредил, что на промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных Трампом пошлин.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 процентов. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары. Постановление вступит в силу 10 апреля.
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КитайСШАЕвропаСи ЦзиньпинТед Круз (сенатор от штата Техас)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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