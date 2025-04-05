"Превосходная неделя". СМИ назвали победителя в торговой войне Трампа
WSJ назвала председателя КНР Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом, пишет Wall Street Journal.
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"Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя", — говорится в материале.
Как указывают авторы публикации, США потратили многие годы, убеждая страны Европы ослабить экономические связи с Китаем, но теперь из-за действий Трампа возобновление их контактов с Пекином стало лишь вопросом времени. Кроме того, Поднебесная будет альтернативным партнером для стран Азии, у которых антиамериканский настрой лишь усилится.
Кроме того, недовольный американскими пошлинами Запад на этой неделе продемонстрировал Китаю свою разъединенность и слабость, отмечают журналисты.
В субботу сенатор-республиканец Тед Круз предупредил, что на промежуточных выборах в США в 2026 году может произойти "кровавая баня" из-за введенных Трампом пошлин.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20 процентов. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары. Постановление вступит в силу 10 апреля.