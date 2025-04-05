Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший в "Крокусе" запросил паспорт антитеррористической защищенности - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 05.04.2025 (обновлено: 19:29 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/pasport-2009559106.html
Пострадавший в "Крокусе" запросил паспорт антитеррористической защищенности
Пострадавший в "Крокусе" запросил паспорт антитеррористической защищенности - РИА Новости, 05.04.2025
Пострадавший в "Крокусе" запросил паспорт антитеррористической защищенности
Пострадавший в теракте в "Крокусе", подавший иск к организатору концерта группы "Пикник", просил сторону ответчика предоставить паспорт антитеррористической... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:10:00+03:00
2025-04-05T19:29:00+03:00
происшествия
россия
москва
красногорск
владимир путин
александр бортников
крокус
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004486395_0:105:3268:1943_1920x0_80_0_0_0e7726fce3d936b8411e9d8f279c5854.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пострадавший в теракте в "Крокусе", подавший иск к организатору концерта группы "Пикник", просил сторону ответчика предоставить паспорт антитеррористической защищенности, сообщил РИА Новости адвокат пострадавшего Владимир Трофимов.Он уточнил, что в рамках данного иска суду предстоит выяснить, правильно ли юридические лица организовали и обеспечили безопасность проведения концерта. Он добавил, что "Крокус" по иску привлечен в качестве третьего лица на стороне ответчика."Суд по ходатайству нашей стороны предложил ответчику и третьему лицу представить в следующее судебное заседание паспорт антитеррористической защищенности "Крокуса". В этом документе должен быть указан план действий при возникновении террористической угрозы. Дальше будем от него отталкиваться, разбираясь в том, как была организована безопасность, и как должны были действовать сотрудники "Крокуса" и организатора концерта во время теракта. Кроме того, при изучении этого паспорта можно понять, какое взаимодействие было предусмотрено между госорганами и "Крокусом" в случае возникновения террористической угрозы. Также было бы неплохо посмотреть, как этот паспорт согласовывали. Нужно проверить, как была организована безопасность, кто что должен был делать и что в итоге делал. И если они сделали что-то не так, то суду предстоит установить, привело ли это, допустим, к тому, что лица, которые оказались внутри "Крокуса" при пожаре получили отравление", - рассказал он.Представитель отметил, что сторона истца в судебном заседании ссылалась на постановление правительства РФ от 25 марта 2015 года "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", согласно которому организаторы обязаны обеспечить именно физическую безопасность лиц, находящихся на массовом мероприятии.Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что к производству принято исковое заявление пострадавшего во время террористического акта в "Крокус сити холле" к компании-организатору проходившего там концерта группы "Пикник".Официальный представитель СК России Светлана Петренко 22 марта сообщила журналистам, что следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку, по его мнению, организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ
https://ria.ru/20250322/krokus-2006648431.html
https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html
https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html
https://ria.ru/20250322/sk-2006630702.html
россия
москва
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004486395_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_295addad610151a25e62d4f3fffb09bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, красногорск, владимир путин, александр бортников, крокус, крокус сити холл, пикник, светлана петренко
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус, Крокус Сити Холл, Пикник, Светлана Петренко
Пострадавший в "Крокусе" запросил паспорт антитеррористической защищенности

Истец запросил паспорт антитеррористической защищенности по теракту в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл"
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пострадавший в теракте в "Крокусе", подавший иск к организатору концерта группы "Пикник", просил сторону ответчика предоставить паспорт антитеррористической защищенности, сообщил РИА Новости адвокат пострадавшего Владимир Трофимов.
Он уточнил, что в рамках данного иска суду предстоит выяснить, правильно ли юридические лица организовали и обеспечили безопасность проведения концерта. Он добавил, что "Крокус" по иску привлечен в качестве третьего лица на стороне ответчика.
Открытие мемориала в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Рядом с "Крокусом" открыли мемориал в память о жертвах теракта
22 марта, 12:39
"Суд по ходатайству нашей стороны предложил ответчику и третьему лицу представить в следующее судебное заседание паспорт антитеррористической защищенности "Крокуса". В этом документе должен быть указан план действий при возникновении террористической угрозы. Дальше будем от него отталкиваться, разбираясь в том, как была организована безопасность, и как должны были действовать сотрудники "Крокуса" и организатора концерта во время теракта. Кроме того, при изучении этого паспорта можно понять, какое взаимодействие было предусмотрено между госорганами и "Крокусом" в случае возникновения террористической угрозы. Также было бы неплохо посмотреть, как этот паспорт согласовывали. Нужно проверить, как была организована безопасность, кто что должен был делать и что в итоге делал. И если они сделали что-то не так, то суду предстоит установить, привело ли это, допустим, к тому, что лица, которые оказались внутри "Крокуса" при пожаре получили отравление", - рассказал он.
Представитель отметил, что сторона истца в судебном заседании ссылалась на постановление правительства РФ от 25 марта 2015 года "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", согласно которому организаторы обязаны обеспечить именно физическую безопасность лиц, находящихся на массовом мероприятии.
Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что к производству принято исковое заявление пострадавшего во время террористического акта в "Крокус сити холле" к компании-организатору проходившего там концерта группы "Пикник".
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала Крокус Сити Холл в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"
22 марта, 09:13
Официальный представитель СК России Светлана Петренко 22 марта сообщила журналистам, что следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.
Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку, по его мнению, организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Организацией теракта в "Крокусе" занимались шесть граждан из Средней Азии
22 марта, 09:03
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
СК назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта, 09:01
 
ПроисшествияРоссияМоскваКрасногорскВладимир ПутинАлександр БортниковКрокусКрокус Сити ХоллПикникСветлана Петренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала