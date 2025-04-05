https://ria.ru/20250405/pasport-2009559106.html

Пострадавший в "Крокусе" запросил паспорт антитеррористической защищенности

Пострадавший в "Крокусе" запросил паспорт антитеррористической защищенности - РИА Новости, 05.04.2025

Пострадавший в "Крокусе" запросил паспорт антитеррористической защищенности

Пострадавший в теракте в "Крокусе", подавший иск к организатору концерта группы "Пикник", просил сторону ответчика предоставить паспорт антитеррористической... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T19:10:00+03:00

2025-04-05T19:10:00+03:00

2025-04-05T19:29:00+03:00

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крокус сити холл

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пострадавший в теракте в "Крокусе", подавший иск к организатору концерта группы "Пикник", просил сторону ответчика предоставить паспорт антитеррористической защищенности, сообщил РИА Новости адвокат пострадавшего Владимир Трофимов.Он уточнил, что в рамках данного иска суду предстоит выяснить, правильно ли юридические лица организовали и обеспечили безопасность проведения концерта. Он добавил, что "Крокус" по иску привлечен в качестве третьего лица на стороне ответчика."Суд по ходатайству нашей стороны предложил ответчику и третьему лицу представить в следующее судебное заседание паспорт антитеррористической защищенности "Крокуса". В этом документе должен быть указан план действий при возникновении террористической угрозы. Дальше будем от него отталкиваться, разбираясь в том, как была организована безопасность, и как должны были действовать сотрудники "Крокуса" и организатора концерта во время теракта. Кроме того, при изучении этого паспорта можно понять, какое взаимодействие было предусмотрено между госорганами и "Крокусом" в случае возникновения террористической угрозы. Также было бы неплохо посмотреть, как этот паспорт согласовывали. Нужно проверить, как была организована безопасность, кто что должен был делать и что в итоге делал. И если они сделали что-то не так, то суду предстоит установить, привело ли это, допустим, к тому, что лица, которые оказались внутри "Крокуса" при пожаре получили отравление", - рассказал он.Представитель отметил, что сторона истца в судебном заседании ссылалась на постановление правительства РФ от 25 марта 2015 года "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", согласно которому организаторы обязаны обеспечить именно физическую безопасность лиц, находящихся на массовом мероприятии.Ранее в Хорошевском суде Москвы сообщили, что к производству принято исковое заявление пострадавшего во время террористического акта в "Крокус сити холле" к компании-организатору проходившего там концерта группы "Пикник".Официальный представитель СК России Светлана Петренко 22 марта сообщила журналистам, что следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку, по его мнению, организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ

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