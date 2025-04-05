ОПЕК+ не порекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти
Комитет ОПЕК+ не порекомендовал менять текущие параметры соглашения по нефти
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в субботу.
"JMMC рассмотрел данные по добыче сырой нефти за январь и февраль 2025 года и отметил общее соответствие по странам ОПЕК и не-ОПЕК, участвующим в Декларации о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
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Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было. Однако комитет отметил, что некоторые страны не достигли полного соответствия соглашению и планам по компенсации перепроизводства за прошлые периоды. JMMC продолжит следить за соблюдением добровольных ограничений добычи, введенными рядом стран, добавляется в сообщении.
В четверг восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Это, наряду со "взаимными" пошлинами на импорт из других стран, введенными президентом США Дональдом Трампом, опустило мировые цены на нефть до минимума с 2021 года.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Но с учетом плана компенсаций перепроизводства в предыдущие периоды в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. Восемь "добровольцев" пообещали до 15 апреля представить обновленные графики, а значит, в мае нефтедобыча также может расти медленнее заявленного.
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