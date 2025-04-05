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В Испании прошли многотысячные протесты против роста цен на жилье - РИА Новости, 05.04.2025
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16:25 05.04.2025 (обновлено: 16:39 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/ispanija-2009539583.html
В Испании прошли многотысячные протесты против роста цен на жилье
В Испании прошли многотысячные протесты против роста цен на жилье - РИА Новости, 05.04.2025
В Испании прошли многотысячные протесты против роста цен на жилье
Массовые акции против спекуляции на рынке недвижимости и резкого роста цен на аренду прошли в субботу в 40 городах Испании, а центральная манифестация... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:25:00+03:00
2025-04-05T16:39:00+03:00
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МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Массовые акции против спекуляции на рынке недвижимости и резкого роста цен на аренду прошли в субботу в 40 городах Испании, а центральная манифестация состоялась в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. По данным организаторов, в испанской столице, где колонны протестующих прошли от вокзала Аточа до площади Испании, собралось около 150 тысяч человек. В акции приняли участие молодые семьи, студенты, пенсионеры и иммигранты, которые столкнулись с недоступностью жилья. Участники выкрикивали: "Право на дом - не привилегия", "Покончим с бизнесом на жилье" и "Жильё - это право, а не товар". "Мы больше не готовы уходить из своих районов, из домов, из городов каждые пять или семь лет", - заявила Валерия Раку, представительница профсоюза арендаторов Мадрида. "Сегодня мы обращаемся к полумиллиону семей, чьи контракты заканчиваются в этом году: оставайтесь дома, не сдавайтесь". Раку подчеркнула, что забастовки арендаторов уже приносят результаты: в некоторых случаях жильцам удалось добиться снижения платы до 30%. Протестующие также осудили действия крупных владельцев недвижимости и фондов, таких как американский инвестиционный гигант Blackstone, испанский финансовый конгломерат La Caixa и компания по управлению арендой Alquiler Seguro. Участники акций требуют немедленного снижения арендных ставок на 50%, бессрочных договоров аренды, возвращения в оборот пустующих и туристических квартир, запрета на спекулятивную покупку жилья, а также роспуска государственных структур, владеющих непродаваемой недвижимостью. В толпе были слышны голоса, сравнивающие ситуацию с хищничеством. "Они превращают наши дома в инвестиции, а нас - в источник прибыли", - сказал агентству Валентино Алварез, 29-летний житель Мадрида. По его словам, несмотря на стабильную работу и зарплату выше средней, половина его дохода уходит на аренду. Похожие акции прошли в Барселоне, Валенсии, Логроньо, Малаге, Сантандере, Хихоне, Мурсии и других городах. В Пальме протестующие раскритиковали рост цен на жильё, связанный с туристическим сектором и спекулятивной покупкой недвижимости, и обвинили власти в отсутствии эффективных мер. Правительство Испании заявляет, что продолжает работу над созданием государственного жилищного фонда, контролем краткосрочной аренды и введением налоговых стимулов для снижения цен. Однако протестующие уверены, что "этот кризис не решается реформами сверху", и требуют реальных структурных изменений. Ранее сообщалось, что правительство Испании передало мэрии Мадрида данные о 15204 незаконных туристических квартирах, информация о которых размещена на онлайн-платформах Проблема туристического жилья во многих регионах Испании стала одной из наиболее острых в последние годы. С ростом популярности краткосрочной аренды через платформы, такие как Airbnb, многие владельцы недвижимости предпочитают сдавать свои квартиры туристам, а не местным жителям. Это приводит к снижению доступности жилья для населения страны и увеличению цен на аренду. Правительство Испании пытается найти баланс между поддержанием туризма, одной из главных движущих сил экономики страны, и решением проблем местных жителей, которые больше не могут позволить себе арендную плату из-за перехода владельцев недвижимости на более прибыльную туристическую аренду.
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в мире, жилье, испания, мадрид, барселона (город), airbnb
В мире, Жилье, Испания, Мадрид, Барселона (город), Airbnb
В Испании прошли многотысячные протесты против роста цен на жилье

Митинги против спекуляции на рынке недвижимости прошли в 40 городах Испании

© AP Photo / Paul WhiteАкция против спекуляции на рынке недвижимости и резкого роста цен на аренду в Мадриде. 5 апреля 2025
Акция против спекуляции на рынке недвижимости и резкого роста цен на аренду в Мадриде. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Paul White
Акция против спекуляции на рынке недвижимости и резкого роста цен на аренду в Мадриде. 5 апреля 2025
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МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Массовые акции против спекуляции на рынке недвижимости и резкого роста цен на аренду прошли в субботу в 40 городах Испании, а центральная манифестация состоялась в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов, в испанской столице, где колонны протестующих прошли от вокзала Аточа до площади Испании, собралось около 150 тысяч человек. В акции приняли участие молодые семьи, студенты, пенсионеры и иммигранты, которые столкнулись с недоступностью жилья. Участники выкрикивали: "Право на дом - не привилегия", "Покончим с бизнесом на жилье" и "Жильё - это право, а не товар".
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"Мы больше не готовы уходить из своих районов, из домов, из городов каждые пять или семь лет", - заявила Валерия Раку, представительница профсоюза арендаторов Мадрида. "Сегодня мы обращаемся к полумиллиону семей, чьи контракты заканчиваются в этом году: оставайтесь дома, не сдавайтесь".
Раку подчеркнула, что забастовки арендаторов уже приносят результаты: в некоторых случаях жильцам удалось добиться снижения платы до 30%.
Протестующие также осудили действия крупных владельцев недвижимости и фондов, таких как американский инвестиционный гигант Blackstone, испанский финансовый конгломерат La Caixa и компания по управлению арендой Alquiler Seguro.
Участники акций требуют немедленного снижения арендных ставок на 50%, бессрочных договоров аренды, возвращения в оборот пустующих и туристических квартир, запрета на спекулятивную покупку жилья, а также роспуска государственных структур, владеющих непродаваемой недвижимостью.
В толпе были слышны голоса, сравнивающие ситуацию с хищничеством. "Они превращают наши дома в инвестиции, а нас - в источник прибыли", - сказал агентству Валентино Алварез, 29-летний житель Мадрида. По его словам, несмотря на стабильную работу и зарплату выше средней, половина его дохода уходит на аренду.
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Похожие акции прошли в Барселоне, Валенсии, Логроньо, Малаге, Сантандере, Хихоне, Мурсии и других городах. В Пальме протестующие раскритиковали рост цен на жильё, связанный с туристическим сектором и спекулятивной покупкой недвижимости, и обвинили власти в отсутствии эффективных мер.
Правительство Испании заявляет, что продолжает работу над созданием государственного жилищного фонда, контролем краткосрочной аренды и введением налоговых стимулов для снижения цен. Однако протестующие уверены, что "этот кризис не решается реформами сверху", и требуют реальных структурных изменений.
Ранее сообщалось, что правительство Испании передало мэрии Мадрида данные о 15204 незаконных туристических квартирах, информация о которых размещена на онлайн-платформах
Проблема туристического жилья во многих регионах Испании стала одной из наиболее острых в последние годы. С ростом популярности краткосрочной аренды через платформы, такие как Airbnb, многие владельцы недвижимости предпочитают сдавать свои квартиры туристам, а не местным жителям. Это приводит к снижению доступности жилья для населения страны и увеличению цен на аренду.
Правительство Испании пытается найти баланс между поддержанием туризма, одной из главных движущих сил экономики страны, и решением проблем местных жителей, которые больше не могут позволить себе арендную плату из-за перехода владельцев недвижимости на более прибыльную туристическую аренду.
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