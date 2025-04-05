Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 05.04.2025 (обновлено: 07:01 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/gusev-2009477578.html
В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА
В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА
Опасность БПЛА отменена в Воронежской области, не менее десяти беспилотников уничтожено и подавлено ПВО и РЭБ в регионе за ночь, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:56:00+03:00
2025-04-05T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в Воронежской области, не менее десяти беспилотников уничтожено и подавлено ПВО и РЭБ в регионе за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор области Александр Гусев."Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА

Гусев: в Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в Воронежской области, не менее десяти беспилотников уничтожено и подавлено ПВО и РЭБ в регионе за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую, рассказал пленный
Вчера, 04:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала