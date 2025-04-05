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В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА
В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА
Опасность БПЛА отменена в Воронежской области, не менее десяти беспилотников уничтожено и подавлено ПВО и РЭБ в регионе за ночь, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:56:00+03:00
2025-04-05T06:56:00+03:00
2025-04-05T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в Воронежской области, не менее десяти беспилотников уничтожено и подавлено ПВО и РЭБ в регионе за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор области Александр Гусев."Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250405/vsu-2009471392.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА
Гусев: в Воронежской области ночью уничтожили не менее десяти БПЛА