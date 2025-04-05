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В Междуреченске ликвидировано открытое горение крыши жилой пятиэтажки - РИА Новости, 05.04.2025
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00:25 05.04.2025 (обновлено: 00:30 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/gorenie-2009457817.html
В Междуреченске ликвидировано открытое горение крыши жилой пятиэтажки
В Междуреченске ликвидировано открытое горение крыши жилой пятиэтажки - РИА Новости, 05.04.2025
В Междуреченске ликвидировано открытое горение крыши жилой пятиэтажки
Открытое горение кровли пятиэтажного дома в Междуреченске Кемеровской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T00:25:00+03:00
2025-04-05T00:30:00+03:00
происшествия
междуреченск
кемеровская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Открытое горение кровли пятиэтажного дома в Междуреченске Кемеровской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Открытое горение в Междуреченске ликвидировано. К тушению привлекаются 29 сотрудников и 9 единиц техники", - говорится в сообщении. Кровля жилого пятиэтажного дома горела на площади 900 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС были спасены 17. Для обогрева эвакуированных были организованы три автобуса. Также для размещения жильцов дома был развёрнут пункт временного размещения на 244 места.
https://ria.ru/20250404/pozhar-2009446504.html
междуреченск
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происшествия, междуреченск, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Междуреченск, Кемеровская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Междуреченске ликвидировано открытое горение крыши жилой пятиэтажки

МЧС: в Междуреченске ликвидировано открытое горение кровли жилой пятиэтажки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Открытое горение кровли пятиэтажного дома в Междуреченске Кемеровской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"Открытое горение в Междуреченске ликвидировано. К тушению привлекаются 29 сотрудников и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.
Кровля жилого пятиэтажного дома горела на площади 900 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС были спасены 17.
Для обогрева эвакуированных были организованы три автобуса. Также для размещения жильцов дома был развёрнут пункт временного размещения на 244 места.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Междуреченске загорелась крыша жилой пятиэтажки
Вчера, 22:03
 
ПроисшествияМеждуреченскКемеровская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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