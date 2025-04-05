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В Междуреченске ликвидировано открытое горение крыши жилой пятиэтажки

В Междуреченске ликвидировано открытое горение крыши жилой пятиэтажки - РИА Новости, 05.04.2025

В Междуреченске ликвидировано открытое горение крыши жилой пятиэтажки

Открытое горение кровли пятиэтажного дома в Междуреченске Кемеровской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T00:25:00+03:00

2025-04-05T00:25:00+03:00

2025-04-05T00:30:00+03:00

происшествия

междуреченск

кемеровская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Открытое горение кровли пятиэтажного дома в Междуреченске Кемеровской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Открытое горение в Междуреченске ликвидировано. К тушению привлекаются 29 сотрудников и 9 единиц техники", - говорится в сообщении. Кровля жилого пятиэтажного дома горела на площади 900 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 120 человек, силами МЧС были спасены 17. Для обогрева эвакуированных были организованы три автобуса. Также для размещения жильцов дома был развёрнут пункт временного размещения на 244 места.

https://ria.ru/20250404/pozhar-2009446504.html

междуреченск

кемеровская область

россия

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происшествия, междуреченск, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)