https://ria.ru/20250405/erdogan-2009585345.html

Эрдоган обсудит с правящей партией пошлины Трампа

Эрдоган обсудит с правящей партией пошлины Трампа - РИА Новости, 05.04.2025

Эрдоган обсудит с правящей партией пошлины Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с руководством правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) повышение пошлин США, в том... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T23:26:00+03:00

2025-04-05T23:26:00+03:00

2025-04-05T23:26:00+03:00

сша

турция

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с руководством правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) повышение пошлин США, в том числе, в отношении республики, сообщил телеканал СNN Türk со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "В понедельник после месячного перерыва президент Эрдоган встретится с членами Центрального исполнительного комитета своей партии. Ожидается, что на повестке дня будут также стоять вопрос о 10-процентной дополнительной таможенной пошлине, которую США введут в отношении Турции", - передал телеканал. Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250405/senator-2009561690.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт