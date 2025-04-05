https://ria.ru/20250405/diktant-2009086747.html

Акция "Тотальный диктант"

Акция "Тотальный диктант" - РИА Новости, 05.04.2025

Акция "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:20:00+03:00

2025-04-05T01:20:00+03:00

2025-04-05T01:20:00+03:00

справки

россия

тотальный диктант

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"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.Цель акции состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски."Тотальный диктант" – это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатором акции выступает фонд "Тотальный диктант" из Новосибирска.Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.Он проводится анонимно – никто из участников не обязан указывать свое настоящее имя."Тотальный диктант" проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Все участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Везде мероприятие проходит по одному, заранее определенному, централизованно разработанному сценарию. Все проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее разработанными критериями при проверке и оценке работ.Во главе каждой проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог."Тотальный диктант" гораздо сложнее школьного диктанта. В школе под диктовку пишут упрощенный, адаптированный текст, почти не допускающий вариантов ни в орфографии, ни в пунктуации. В написанных современными российскими писателями текстах "Тотального диктанта" во многих случаях возможны несколько вариантов расстановки знаков препинания.Акция "Тотальный диктант" способствует развенчанию нескольких распространенных мифов о русском языке. Во-первых, мифа о том, что правописание не допускает вариантов, и о том, что пятерка на уроке русского языка в школе означает идеальную грамотность. Во-вторых, акция развенчивает миф о том, что носители русского языка безграмотны. Отличные оценки за "Тотальный диктант" говорят о том, что несколько тысяч человек ежегодно пишут неадаптированный текст с пунктуационными трудностями, орфограммами и словами, которые не изучались в школе, без ошибок или с минимальным их количеством. Каждую работу проверяют минимум два раза, а пограничные случаи (между тройкой и четверкой, между двойкой и тройкой) и пятерки – минимум три раза. Для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной, предусмотрен тест TruD. Он появился в диктанте в 2016 году. Название теста образовано из аббревиатуры Totalny Diktant и известного элемента ru. TruD – неотъемлемая часть диктанта, поэтому порядок проведения акции максимально приближен к алгоритму проведения диктанта. Тест TruD составляет специальная группа при Филологическом совете "Тотального диктанта". Первый "Тотальный диктант" состоялся 11 марта 2004 года как студенческая акция "Глум-клуба" – творческого объединения Новосибирского государственного университета (НГУ). В 2004-2008 годах диктаторами – так называют людей, диктующих для аудитории текст диктанта, – были преподаватели НГУ.Поначалу "Тотальный диктант" рос скромными темпами: первые пять лет аудитория составляла 150-250 человек. В 2009 году организаторы пригласили читать диктант певца и перформансиста Псоя Короленко, и тогда в мероприятии приняли участие около 650 человек.В 2010 году у акции появился экспертный совет (ныне филологический совет), в который вошли филологи. "Тотальный диктант" собрал свыше 2,5 тысячи участников. Тогда же тексты для диктанта стали писать современные авторы – до этого первые пять лет участникам читали отрывки из произведений классиков. Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис Стругацкий. "Тотальный диктант-2010" получил Национальную премию в области общественных связей "Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект. В 2011 году диктант написали больше четырех тысяч человек в России, впервые он прошел за пределами РФ – в США. В том же году был создан фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант". В разные годы авторами текста для акции были известные литераторы Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Андрей Геласимов и др. За годы существования мероприятия его участниками стали в общей сложности более четырех миллионов человек из более чем 2,3 тысячи городов мира."Тотальный диктант" стал не только однодневной просветительской акцией, но и целым комплексом мероприятий по продвижению русского языка. Организаторы на протяжении всего года устраивают различные онлайн-курсы, онлайн-школы, фестивали грамотности, которые позволяют ближе познакомиться с русским языком, литературой и культурой. В 2022 году участие в акции приняли более 780 тысяч человек, которые написали под диктовку фрагменты текста Марины Степновой "Девятисотый". В 2023 году участниками мероприятия стали более 456 тысяч человек; автором текста стал писатель Василий Авченко, посвятивший его Владимиру Арсеньеву, известному путешественнику, исследователю Дальнего Востока, собирателю этнографических коллекций, писателю.В 2023 году впервые в истории акции был организован специальный детский диктант, который получил название "Недиктант.Дети". В этом же году в рамках "Тотального диктанта" прошли специальные диктанты на малых языках. Проект, получивший название "Тот.Язык", проводится совместно с Институтом языкознания РАН в рамках работы по сохранению языков России. 2024 год стал юбилейным для "Тотального диктанта" – проект отметил 20-летие своего существования. Событие охватило 117 стран, объединив почти 1,3 миллиона человек. Прозаик, эссеист, редактор и журналист Анна Матвеева написала текст диктанта, темой которого стал В 2024 году "Тотальный диктант" стал лауреатом премии Общественной палаты РФ в категории "Создавая лучшее будущее". Эта номинация объединила проекты в сфере образования, науки, просвещения, воспитания личности, спорта и здорового образа жизни, а также добровольческого движения. В 2025 году "Тотальный диктант" пройдет 5 апреля и охватит более 900 населенных пунктов на территории России, а также 80 городов 50 стран по всему миру.Автором текста диктанта стала Марина Москвина, писательница, сценарист, обладатель почетного диплома Премии имени Ханса Кристиана Андерсена; столицей акции стала федеральная территория "Сириус". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, россия, тотальный диктант