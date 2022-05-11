https://ria.ru/20220511/diktant-1787880043.html

Отличниками "Тотального диктанта" стали семь процентов участников

Отличниками "Тотального диктанта" стали семь процентов участников - РИА Новости, 11.05.2022

Отличниками "Тотального диктанта" стали семь процентов участников

Отличниками акции "Тотальный диктант" стали 7% из 780 тысяч участников, это хороший результат, сообщила РИА Новости пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:40

2022-05-11T12:40

2022-05-11T12:40

ольга ребковец

россия

общество

тотальный диктант

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отличниками акции "Тотальный диктант" стали 7% из 780 тысяч участников, это хороший результат, сообщила РИА Новости пресс-служба мероприятия."Тотальный диктант-2022" во всем мире прошел 9 апреля. Событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Отличниками стали 7% участников", - говорится в сообщении пресс-службы.Руководитель "Тотального диктанта" Ольга Ребковец отметила, что такой результат можно оценивать как хороший."Текст "Тотального диктанта" сложнее стандартного школьного диктанта — это литературное произведение, срез современного русского литературного языка со всеми его сложностями, богатством конструкций и вариантов. Поэтому 7% отличников — это хороший результат, который стал следствием работы экспертов проекта и подготовки самих участников к акции", — сказала Ребковец, слова которой приводит пресс-служба.Топ ошибок этого года связан с наречиями и наречными сочетаниями. Ошибки были на слитное написание слов "поначалу", "настолько", "дотемна" — многие написали их раздельно. Также вызвало затруднение сочетание "крупно простеганный" — его нужно было написать раздельно, но многие написали слитно. Похожая ошибка была в словосочетании "нестерпимо яркая" — его часто писали через дефис, хотя правильно раздельное написание. А вот в наречии "по-французски", наоборот, часть пишущих не поставили дефис, написав его раздельно, сообщила пресс-служба."Тотальный диктант" — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный. Первый "Тотальный диктант" провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона.

https://ria.ru/20210729/proverka-1743396391.html

https://ria.ru/20220409/diktant-1782308779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ольга ребковец, россия, общество, тотальный диктант