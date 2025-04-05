https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009472937.html
Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета на Кубе
Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета на Кубе - РИА Новости, 05.04.2025
Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета на Кубе
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:11:00+03:00
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ГАВАНА, 5 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване, передает корреспондент РИА Новости. "Здесь будет происходить очень важная часть, это подготовка, языковая подготовка студентов, которые получат уникальную возможность получить российское образование", - сказал на церемонии открытия вуза зампред правительства. Минобрнауки РФ вручило сертификат на получение техники для оборудования учебных помещений филиала. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой. Вице-премьер РФ принял участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.
https://ria.ru/20250405/chernyshenko-2009472058.html
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россия, куба, дмитрий чернышенко, фидель кастро, южный федеральный университет
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Фидель Кастро, Южный федеральный университет
Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета на Кубе
Чернышенко открыл филиал Южного федерального университета в Гаване