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Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА
Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:58:00+03:00
2025-04-05T03:58:00+03:00
2025-04-05T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
артем здунов
республика мордовия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов."Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА", — написал он.На место происшествия направили оперативные и экстренные службы, последствия атаки ликвидируют. По предварительной информации, пострадавших нет.Позднее самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников на промпредприятие в Чапаевске. Пострадавших также нет, начавшийся пожар ликвидируют.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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артем здунов, республика мордовия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артем Здунов, Республика Мордовия, Вооруженные силы Украины
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА
Губернатор Здунов: одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА