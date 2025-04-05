https://ria.ru/20250405/bpla-2009469559.html

Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА

Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025

Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА

Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:58:00+03:00

2025-04-05T03:58:00+03:00

2025-04-05T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

артем здунов

республика мордовия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов."Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА", — написал он.На место происшествия направили оперативные и экстренные службы, последствия атаки ликвидируют. По предварительной информации, пострадавших нет.Позднее самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников на промпредприятие в Чапаевске. Пострадавших также нет, начавшийся пожар ликвидируют.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html

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артем здунов, республика мордовия, вооруженные силы украины