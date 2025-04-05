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Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 05.04.2025 (обновлено: 05:03 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/bpla-2009469559.html
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА
Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:58:00+03:00
2025-04-05T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
артем здунов
республика мордовия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов.&quot;Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА&quot;, — написал он.На место происшествия направили оперативные и экстренные службы, последствия атаки ликвидируют. По предварительной информации, пострадавших нет.Позднее самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников на промпредприятие в Чапаевске. Пострадавших также нет, начавшийся пожар ликвидируют.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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артем здунов, республика мордовия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артем Здунов, Республика Мордовия, Вооруженные силы Украины
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА

Губернатор Здунов: одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов.
«

"Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА", — написал он.

На место происшествия направили оперативные и экстренные службы, последствия атаки ликвидируют. По предварительной информации, пострадавших нет.
Позднее самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников на промпредприятие в Чапаевске. Пострадавших также нет, начавшийся пожар ликвидируют.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеАртем ЗдуновРеспублика МордовияВооруженные силы Украины
 
 
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