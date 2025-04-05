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Житель Махачкалы отсудил у авиакомпании "Победа" почти 400 тысяч рублей - РИА Новости, 05.04.2025
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14:10 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/aviakompaniya-2009517908.html
Житель Махачкалы отсудил у авиакомпании "Победа" почти 400 тысяч рублей
Житель Махачкалы отсудил у авиакомпании "Победа" почти 400 тысяч рублей - РИА Новости, 05.04.2025
Житель Махачкалы отсудил у авиакомпании "Победа" почти 400 тысяч рублей
Житель Махачкалы отсудил у авиакомпании "Победа" почти 400 тысяч рублей в качестве компенсации за потерянный во время перелета багаж, сообщила объединенная... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:10:00+03:00
2025-04-05T14:10:00+03:00
махачкала
стамбул
турция
республика дагестан
победа (авиакомпания)
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Житель Махачкалы отсудил у авиакомпании "Победа" почти 400 тысяч рублей в качестве компенсации за потерянный во время перелета багаж, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана. "Ленинский районный суд города Махачкалы обязал авиакомпанию "Победа" возместить материальный ущерб махачкалинской семье за потерю багажа… Разрешая спор, суд, установив факт утраты авиакомпанией багажа при осуществлении воздушной перевозки, возложил на перевозчика ответственность по возмещению причиненного истцу ущерба… Суд постановил взыскать с авиакомпании компенсацию за утрату багажа в размере 388 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей", – говорится в сообщении. Согласно материалам гражданского дела, в октябре 2023 года семья из шести человек – супруги и четверо детей – вылетели из Махачкалы в Стамбул рейсом авиакомпании "Победа". Однако, прилетев в Турцию, они не получили багаж, который сдали ранее в аэропорту. Потерялся чемодан весом 20 килограмм с личными вещами и документами, оформленный при регистрации на самолет на имя супруга. Позже мужчина направил в авиакомпанию претензию с просьбой выплатить компенсацию за утерю багажа, но достигнуть досудебного урегулирования спора не удалось. Тогда пассажир подал иск в суд.
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махачкала, стамбул, турция, республика дагестан, победа (авиакомпания)
Махачкала, Стамбул, Турция, Республика Дагестан, Победа (авиакомпания)
Житель Махачкалы отсудил у авиакомпании "Победа" почти 400 тысяч рублей

Махачкалинец отсудил у "Победы" 400 тыс рублей за потерянный при перелете багаж

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Житель Махачкалы отсудил у авиакомпании "Победа" почти 400 тысяч рублей в качестве компенсации за потерянный во время перелета багаж, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.
«
"Ленинский районный суд города Махачкалы обязал авиакомпанию "Победа" возместить материальный ущерб махачкалинской семье за потерю багажа… Разрешая спор, суд, установив факт утраты авиакомпанией багажа при осуществлении воздушной перевозки, возложил на перевозчика ответственность по возмещению причиненного истцу ущерба… Суд постановил взыскать с авиакомпании компенсацию за утрату багажа в размере 388 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей", – говорится в сообщении.
Согласно материалам гражданского дела, в октябре 2023 года семья из шести человек – супруги и четверо детей – вылетели из Махачкалы в Стамбул рейсом авиакомпании "Победа". Однако, прилетев в Турцию, они не получили багаж, который сдали ранее в аэропорту. Потерялся чемодан весом 20 килограмм с личными вещами и документами, оформленный при регистрации на самолет на имя супруга. Позже мужчина направил в авиакомпанию претензию с просьбой выплатить компенсацию за утерю багажа, но достигнуть досудебного урегулирования спора не удалось. Тогда пассажир подал иск в суд.
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