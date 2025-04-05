https://ria.ru/20250405/arktika-2009537884.html

Темой "Тотального диктанта" стало морское путешествие в Арктику

Темой "Тотального диктанта" стало морское путешествие в Арктику - РИА Новости, 05.04.2025

Темой "Тотального диктанта" стало морское путешествие в Арктику

Текст "Тотального диктанта" 2025 года получил название "В поисках чудесного", третью его часть "Дорога лебедей" прочитала автор текста, писательница Марина... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:10:00+03:00

2025-04-05T16:10:00+03:00

2025-04-05T16:13:00+03:00

россия

москва

владивосток

тотальный диктант

арктика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Текст "Тотального диктанта" 2025 года получил название "В поисках чудесного", третью его часть "Дорога лебедей" прочитала автор текста, писательница Марина Москвина в столице акции Сириусе, трансляция идет на сайте проекта. Речь шла о путешествии шхуны сквозь льды Гренландского моря. На пути писателя встречались всевозможные арктические животные: синие киты, тюлени, чайки и белые медведи; "поморы называли этот путь "дорогой лебедей", хотя сопровождали ее не лебеди, а полярные чайки с белоснежными крыльями". В ходе экспедиции экипаж, не сдаваясь, боролся с ненастьями погоды, накатывающими волнами и ветром, который, казалось бы, нес судно прямиком на шапки дрейфующих льдин. Однако, несмотря на все опасения путешественников, шхуна вырулила в нужном направлении, протиснулась в ледяную расщелину и вышла в бескрайнее открытое море. Как отметили в трансляции "Тотального диктанта", третью часть текста, которую читала Москвина, слушали 18 регионов России и 12 стран мира. Акция "Тотальный диктант" проходит в субботу в 50 странах по всему миру и в онлайн-формате. Текст Москвиной в этом году переведен на 21 национальный язык. Впервые диктант можно будет написать на саамском, лакском, казахском, бурятском, греческом, азербайджанском, турецком, польском, алюторском и корейском языках. В Москве площадкой "Тотального диктанта" впервые станет электросудно. В пресс-службе акции отмечали, что 5 апреля состоится традиционный 17-часовой онлайн-марафон от организаторов "Тотального диктанта", посвященный русскому языку и современной русской литературе, при участии актеров, журналистов и спортсменов. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022), Нижний Тагил (2023), Томск (2024). В 2025 году столица диктанта - Сириус.

https://ria.ru/20250405/ataki-2009535805.html

https://ria.ru/20250405/diktant-2009086747.html

https://ria.ru/20240506/pisets-1944082507.html

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россия, москва, владивосток, тотальный диктант, арктика