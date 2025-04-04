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ВС России захватили позиции ВСУ на реке Жеребец, заявил Марочко - РИА Новости, 04.04.2025
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08:10 04.04.2025 (обновлено: 10:31 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vsu-2009253918.html
ВС России захватили позиции ВСУ на реке Жеребец, заявил Марочко
ВС России захватили позиции ВСУ на реке Жеребец, заявил Марочко - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России захватили позиции ВСУ на реке Жеребец, заявил Марочко
ВС РФ продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец в ДНР, расширена зона контроля, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 04.04.2025
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донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. ВС РФ продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец в ДНР, расширена зона контроля, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец. В результате решительных действий наших военнослужащих расширена зона контроля в районе Нового и Катериновки", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что захвачены несколько украинских позиций севернее Новолюбовки и занята лесополоса юго-западнее Макеевки (ЛНР).
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донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России захватили позиции ВСУ на реке Жеребец, заявил Марочко

Марочко: ВС России захватили позиции ВСУ на западном берегу реки Жеребец

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. ВС РФ продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец в ДНР, расширена зона контроля, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"ВС РФ продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец. В результате решительных действий наших военнослужащих расширена зона контроля в районе Нового и Катериновки", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что захвачены несколько украинских позиций севернее Новолюбовки и занята лесополоса юго-западнее Макеевки (ЛНР).
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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