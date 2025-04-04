https://ria.ru/20250404/vsu-2009253918.html

ВС России захватили позиции ВСУ на реке Жеребец, заявил Марочко

ВС России захватили позиции ВСУ на реке Жеребец, заявил Марочко - РИА Новости, 04.04.2025

ВС России захватили позиции ВСУ на реке Жеребец, заявил Марочко

ВС РФ продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец в ДНР, расширена зона контроля, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:10:00+03:00

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ЛУГАНСК, 4 апр – РИА Новости. ВС РФ продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец в ДНР, расширена зона контроля, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают развивать успех на западном берегу реки Жеребец. В результате решительных действий наших военнослужащих расширена зона контроля в районе Нового и Катериновки", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что захвачены несколько украинских позиций севернее Новолюбовки и занята лесополоса юго-западнее Макеевки (ЛНР).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность