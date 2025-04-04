Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 04.04.2025 (обновлено: 10:54 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vilfand-2009242919.html
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании - РИА Новости, 04.04.2025
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании
Температура на всей европейской части территории РФ будет выше нормы в пятницу, но к воскресенью понизится, на юге России - на 10 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:51:00+03:00
2025-04-04T10:54:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873417797_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_84475cecaef0e74cd881ab1f5ecb1f19.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Температура на всей европейской части территории РФ будет выше нормы в пятницу, но к воскресенью понизится, на юге России - на 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу температура выше нормы на всей европейской территории России, на юге европейской РФ было на шесть-семь градусов выше нормы, будет на три-четыре. В Москве в пятницу на пять-шесть градусов температура выше нормы. В Питере на два градуса выше нормы", - сказал Вильфанд. При этом уже в воскресенье в Санкт-Петербурге будет на три четыре градуса ниже нормы, в Москве - на два градуса ниже нормы, на черноморском побережье - на один-два градуса выше нормы, отметил он. "Ко вторнику в Санкт-Петербурге температура на один-два градуса ниже нормы, в Москве - на четыре градуса ниже нормы, на юге хорошо, там будет около нормы, но произойдет понижение на 10 градусов. Была температура 20-25, будет - 14-18", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873417797_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80ce59a04b85b6178aeedc5655d8478f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, санкт-петербург, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании

Вильфанд: температура на всей европейской части России к воскресенью понизится

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВесенняя погода в Москве
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Весенняя погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Температура на всей европейской части территории РФ будет выше нормы в пятницу, но к воскресенью понизится, на юге России - на 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В пятницу температура выше нормы на всей европейской территории России, на юге европейской РФ было на шесть-семь градусов выше нормы, будет на три-четыре. В Москве в пятницу на пять-шесть градусов температура выше нормы. В Питере на два градуса выше нормы", - сказал Вильфанд.
При этом уже в воскресенье в Санкт-Петербурге будет на три четыре градуса ниже нормы, в Москве - на два градуса ниже нормы, на черноморском побережье - на один-два градуса выше нормы, отметил он.
"Ко вторнику в Санкт-Петербурге температура на один-два градуса ниже нормы, в Москве - на четыре градуса ниже нормы, на юге хорошо, там будет около нормы, но произойдет понижение на 10 градусов. Была температура 20-25, будет - 14-18", - добавил синоптик.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках
29 марта, 03:32
 
ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала