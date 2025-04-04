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Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании

Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании - РИА Новости, 04.04.2025

Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании

Температура на всей европейской части территории РФ будет выше нормы в пятницу, но к воскресенью понизится, на юге России - на 10 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:51:00+03:00

2025-04-04T04:51:00+03:00

2025-04-04T10:54:00+03:00

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Температура на всей европейской части территории РФ будет выше нормы в пятницу, но к воскресенью понизится, на юге России - на 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу температура выше нормы на всей европейской территории России, на юге европейской РФ было на шесть-семь градусов выше нормы, будет на три-четыре. В Москве в пятницу на пять-шесть градусов температура выше нормы. В Питере на два градуса выше нормы", - сказал Вильфанд. При этом уже в воскресенье в Санкт-Петербурге будет на три четыре градуса ниже нормы, в Москве - на два градуса ниже нормы, на черноморском побережье - на один-два градуса выше нормы, отметил он. "Ко вторнику в Санкт-Петербурге температура на один-два градуса ниже нормы, в Москве - на четыре градуса ниже нормы, на юге хорошо, там будет около нормы, но произойдет понижение на 10 градусов. Была температура 20-25, будет - 14-18", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html

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