https://ria.ru/20250404/uscherb-2009274081.html

Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей

Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2025

Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей

Общий ущерб, нанесенный преступлениями нацистов 34 регионам СССР во время Великой Отечественной войны, превысил 185 триллионов рублей, подсчитало РИА Новости по РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:48:00+03:00

2025-04-04T10:48:00+03:00

2025-04-04T10:48:00+03:00

ссср

россия

новгородская область

игорь краснов

новгородский областной суд

совет федерации рф

вторая мировая война (1939-1945)

общество

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Общий ущерб, нанесенный преступлениями нацистов 34 регионам СССР во время Великой Отечественной войны, превысил 185 триллионов рублей, подсчитало РИА Новости по итогам заседаний судов. В среду на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей. Судебное разбирательство по иску прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистских захватчиков в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны стало 34-м по счету. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, превышает по текущему курсу 48 триллионов рублей. Таким образом, общий ущерб, нанесенный регионам в годы войны, оценивается более чем в 185 триллионов рублей. Новгородский областной суд 2 апреля удовлетворил иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе. Прокуратура просила признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15 403 советских граждан и 186 760 военнопленных в 1941-1945 годах на территории Ленинградской (с 5 июля 1944 года - Новгородской) области. В ходе рассмотрения дела прокуратура уточнила сведения о числе погибших, сославшись на экспертное заключение. Согласно нему, общие потери Новгородской области с июля 1941-го по февраль 1944 года составили более 309 тысяч человек. Кроме того, были угнаны в рабство на принудительные работы не менее 169 767 человек, не менее 186 760 военнопленных Красной Армии были уничтожены. Региональное управление СК РФ сообщало, что решение Новгородского областного суда является завершающим в ряде судебных процессов, прошедших в российских регионах, по признанию нацистского геноцида в отношении советских граждан.

https://ria.ru/20250319/sssr-2005987274.html

https://ria.ru/20250314/ostanki-2004891638.html

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россия

новгородская область

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ссср, россия, новгородская область, игорь краснов, новгородский областной суд , совет федерации рф, вторая мировая война (1939-1945), общество