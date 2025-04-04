Рейтинг@Mail.ru
Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/uscherb-2009274081.html
Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей
Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2025
Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей
Общий ущерб, нанесенный преступлениями нацистов 34 регионам СССР во время Великой Отечественной войны, превысил 185 триллионов рублей, подсчитало РИА Новости по РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:48:00+03:00
2025-04-04T10:48:00+03:00
ссср
россия
новгородская область
игорь краснов
новгородский областной суд
совет федерации рф
вторая мировая война (1939-1945)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Общий ущерб, нанесенный преступлениями нацистов 34 регионам СССР во время Великой Отечественной войны, превысил 185 триллионов рублей, подсчитало РИА Новости по итогам заседаний судов. В среду на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей. Судебное разбирательство по иску прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистских захватчиков в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны стало 34-м по счету. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, превышает по текущему курсу 48 триллионов рублей. Таким образом, общий ущерб, нанесенный регионам в годы войны, оценивается более чем в 185 триллионов рублей. Новгородский областной суд 2 апреля удовлетворил иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе. Прокуратура просила признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15 403 советских граждан и 186 760 военнопленных в 1941-1945 годах на территории Ленинградской (с 5 июля 1944 года - Новгородской) области. В ходе рассмотрения дела прокуратура уточнила сведения о числе погибших, сославшись на экспертное заключение. Согласно нему, общие потери Новгородской области с июля 1941-го по февраль 1944 года составили более 309 тысяч человек. Кроме того, были угнаны в рабство на принудительные работы не менее 169 767 человек, не менее 186 760 военнопленных Красной Армии были уничтожены. Региональное управление СК РФ сообщало, что решение Новгородского областного суда является завершающим в ряде судебных процессов, прошедших в российских регионах, по признанию нацистского геноцида в отношении советских граждан.
https://ria.ru/20250319/sssr-2005987274.html
https://ria.ru/20250314/ostanki-2004891638.html
ссср
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, россия, новгородская область, игорь краснов, новгородский областной суд , совет федерации рф, вторая мировая война (1939-1945), общество
СССР, Россия, Новгородская область, Игорь Краснов, Новгородский областной суд , Совет Федерации РФ, Вторая мировая война (1939-1945), Общество
Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей

Ущерб, нанесенный нацистами 34 регионам в годы ВОВ, превысил 185 трлн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Общий ущерб, нанесенный преступлениями нацистов 34 регионам СССР во время Великой Отечественной войны, превысил 185 триллионов рублей, подсчитало РИА Новости по итогам заседаний судов.
В среду на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Краснов оценил ущерб от преступлений нацистов в СССР
19 марта, 15:00
Судебное разбирательство по иску прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистских захватчиков в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны стало 34-м по счету. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, превышает по текущему курсу 48 триллионов рублей.
Таким образом, общий ущерб, нанесенный регионам в годы войны, оценивается более чем в 185 триллионов рублей.
Новгородский областной суд 2 апреля удовлетворил иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе. Прокуратура просила признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15 403 советских граждан и 186 760 военнопленных в 1941-1945 годах на территории Ленинградской (с 5 июля 1944 года - Новгородской) области.
В ходе рассмотрения дела прокуратура уточнила сведения о числе погибших, сославшись на экспертное заключение. Согласно нему, общие потери Новгородской области с июля 1941-го по февраль 1944 года составили более 309 тысяч человек. Кроме того, были угнаны в рабство на принудительные работы не менее 169 767 человек, не менее 186 760 военнопленных Красной Армии были уничтожены.
Региональное управление СК РФ сообщало, что решение Новгородского областного суда является завершающим в ряде судебных процессов, прошедших в российских регионах, по признанию нацистского геноцида в отношении советских граждан.
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Смоленской области до сих пор находят останки людей, замученных нацистами
14 марта, 00:59
 
СССРРоссияНовгородская областьИгорь КрасновНовгородский областной судСовет Федерации РФВторая мировая война (1939-1945)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала