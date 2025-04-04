Ущерб, нанесенный нацистами в годы ВОВ, превысил 185 триллионов рублей
Ущерб, нанесенный нацистами 34 регионам в годы ВОВ, превысил 185 трлн рублей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Общий ущерб, нанесенный преступлениями нацистов 34 регионам СССР во время Великой Отечественной войны, превысил 185 триллионов рублей, подсчитало РИА Новости по итогам заседаний судов.
В среду на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей.
Краснов оценил ущерб от преступлений нацистов в СССР
19 марта, 15:00
Судебное разбирательство по иску прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистских захватчиков в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны стало 34-м по счету. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, превышает по текущему курсу 48 триллионов рублей.
Таким образом, общий ущерб, нанесенный регионам в годы войны, оценивается более чем в 185 триллионов рублей.
Новгородский областной суд 2 апреля удовлетворил иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе. Прокуратура просила признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15 403 советских граждан и 186 760 военнопленных в 1941-1945 годах на территории Ленинградской (с 5 июля 1944 года - Новгородской) области.
В ходе рассмотрения дела прокуратура уточнила сведения о числе погибших, сославшись на экспертное заключение. Согласно нему, общие потери Новгородской области с июля 1941-го по февраль 1944 года составили более 309 тысяч человек. Кроме того, были угнаны в рабство на принудительные работы не менее 169 767 человек, не менее 186 760 военнопленных Красной Армии были уничтожены.
Региональное управление СК РФ сообщало, что решение Новгородского областного суда является завершающим в ряде судебных процессов, прошедших в российских регионах, по признанию нацистского геноцида в отношении советских граждан.